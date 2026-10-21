الرئيس عون شدّد على استكمال إنشاء "ليبان تيليكوم" وضمان انتقال موظفي أوجيرو إليها مع حفظ كامل حقوقهم وتقديماتهم

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعاً عرض فيه ملف انتقال موظّفي هيئة أوجيرو إلى شركة "ليبان تيليكوم"، وشدّد على "المضي قدمًا في استكمال إنشاء شركة "ليبان تيليكوم" وانتقال موظّفي "أوجيرو" إليها، مع جميع الضمانات اللازمة وأكثر، بما يحفظ حقوق الموظفين ومستقبلهم".



وأكد وزير الاتصالات شارل الحاج "التزام الحكومة بانتقال جميع العاملين في أوجيرو إلى "ليبان تيليكوم"، مع حفظ أقدمياتهم وجميع حقوقهم والتقديمات الاجتماعية المعطاة لهم". وقال: "لن يُترك أحد خلفنا. سنعتمد عقد عمل جماعيًا، ونوحّد الرواتب لإزالة الفارق بين المياومين والموظّفين في الملاك، وسنستثمر في الشبكة. ليبان تيليكوم ستكون من أكبر الشركات في لبنان، وموظّفو أوجيرو هم عمادها". وأشار إلى أن "الشركة ستُؤسَّس فور تعيين مجلس الوزراء مجلس إدارتها وإصدار ترخيصها".