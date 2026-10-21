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الرئيس عون أمام وفد سينودس كنيسة الروم الأرثوذكس: الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا عبر التفاوض والحوار
أخبار لبنان
2026-10-21 | 06:32
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الرئيس عون أمام وفد سينودس كنيسة الروم الأرثوذكس: الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا عبر التفاوض والحوار
أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام وفد سينودس كنيسة الروم الأرثوذكس برئاسة البطريرك يوحنا العاشر يازجي ان "مسار الحروب دائماً يختلف عمّا يتوقّعه طرفا الحرب، التي لا يمكن أن تنتهي إلا عبر التفاوض والحوار، في حين أن استمرارها يؤدي إلى مزيد من الدمار والضحايا والدم".
واكد الرئيس عون أن"الهدف الأساسي من التفاوض هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وتحرير الأسرى وعودة النازحين وإعادة الإعمار وانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، ولا يوجد اختلاف في لبنان حول هذه الأهداف، إنما الاختلاف يتمثّل في أسلوب وطريقة تحقيقها".
وقال: "عندما يكون الجنوب مجروحاً، فإن الجرح يطال كل لبنان، والدولة هي المسؤولة عن مواطنيها، إلا أن الحروب التي فُرضت علينا انعكست سلباً على مسار عودة مؤسساتها إلى الجنوب، وعلى تحقيق العديد من الإنجازات، علماً أنه تم تسجيل نقلة نوعية في الكثير من المجالات، لا سيما في ما خصّ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية كما القضائية".
واشار الى ان"هدفنا الأساسي إعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة وبين لبنان المقيم والمغترب، ووحدتنا هي الأساس، فنحن لدينا وطن واحد وعلم واحد وهوية واحدة، ولبنان، كما قال البابا يوحنا بولس الثاني، رسالة، وهو غنيّ بتنوّعه وتعدّديته، وعلينا الاستفادة من هذه الميزة". ولفت الى ان"البعض يغذّي النعرات الطائفية والمذهبية لمصالح شخصية على حساب وطنهم، وهناك من يتعاون مع الخارج ضد أخيه اللبناني في الداخل، وهذه هي مشكلتنا في لبنان، في حين أن علينا الاستقواء ببعضنا البعض في الداخل ضد الآخر في الخارج".
بدوره قال البطريرك يازجي للرئيس عون: "نحن في زمن غير تقليدي احتاج منكم، وبحكمة ودراية، التصدّر لقرارات غير تقليدية لتعبروا بلبنان وسط ألغام السياسة الدولية التي انفجرت وتنفجر صراعَ محاور. ونحن ههنا معكم، فخامة الرئيس، في دوركم الذي وضعكم أمام مسؤوليتكم التاريخية، ونثق بحكمتكم".
واضاف: "كمسيحيين مشرقيين، نرى في لبنان القائم على المناصفة رمزاً لحضورنا المسيحي في هذا الشرق. نحن باقون فيه بقاء الأرز في لبنان، مؤكّدين على ضرورة مدّ اليد مع إخوتنا المسلمين للنهوض بهذا البلد".
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