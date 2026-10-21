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الرئيس عون اطّلع من مجلس إدارة كهرباء لبنان على خطة الحوكمة وأكد أولوية إصلاح القطاع
أخبار لبنان
2026-10-21 | 07:21
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الرئيس عون اطّلع من مجلس إدارة كهرباء لبنان على خطة الحوكمة وأكد أولوية إصلاح القطاع
اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، برئاسة المهندس نسيب نصر، على خطة الحوكمة التي أعدّها المجلس وأقرّها بالتعاون مع البنك الدولي، والخطوات الجارية لاستكمال تنفيذها، إضافة إلى عدد من الملفات المرتقب عرضها على مجلس الوزراء.
وأكد الرئيس عون أن "إصلاح قطاع الكهرباء يشكّل أولوية وطنية استراتيجية تتجاوز الانتماءات السياسية والطائفية"، مشيراً إلى أن "هذا القطاع يُعدّ من أبرز الملفات التي يوليها المستثمرون اهتماماً عند دراسة فرص الاستثمار في لبنان".
وشدّد على "ضرورة أن يعمل مجلس الإدارة باستقلالية وشفافية، وألّا يتأثر بالانتقادات ما دام ملتزماً بالقانون والمصلحة العامة".
ودعا أعضاء المجلس إلى "مواصلة العمل وتحقيق الإنجازات، واتخاذ القرارات الصحيحة من دون تردد، حتى عندما تكون صعبة"، مؤكداً أهمية أن" تعكس النتائج العملية جدية الجهود المبذولة لإصلاح قطاع الكهرباء وتطوير أدائه".
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