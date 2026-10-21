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سلام بحث مع السفير العراقي الجديد في التحضيرات لزيارة الزيدي لبنان الشهر المقبل
أخبار لبنان
2026-10-21 | 08:22
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سلام بحث مع السفير العراقي الجديد في التحضيرات لزيارة الزيدي لبنان الشهر المقبل
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلّمه مهامه الديبلوماسية في لبنان.
وجرى خلال اللقاء عرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تناول البحث التحضيرات للزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي لبنان الشهر المقبل.
الرئيس سلام استقبل كذلك، وفداً من منطقة بعلبك الهرمل، وجرى خلال اللقاء البحث في عدد من الشؤون الإنمائية والخدماتية التي تهمّ المنطقة واحتياجات أهلها.
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