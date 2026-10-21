العبسي يعرض للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع عربيد ويستقبل زوارا

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد وعرض معه للاوضاع الاجتماعية في ظل اشتداد الازمة الاقتصادية وتداعياتها على القطاعات الانتاجية، كما تطرق الحديث الى شؤون تهم الطائفة.

وقال عربيد بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة صاحب الغبطة واطلعته على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ، كما نقلت له دعوة الى لقاء في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع الاعضاء والقوى الانتاجية بعنوان "لقاء مع البطريرك" يتمحور حول مواضيع الساعة الاجتماعية وتداعياتها على مستقبل البلاد وطبقاته الانتاجية".

وسيلبي البطريرك العبسي الدعوة في النصف الثاني من تشرين الثاني المقبل.



بخاش



ثم استقبل رئيس تجمع المهن الصحية في لبنان البروفسور يوسف بخاش الذي قال : زيارتي لتهنئة صاحب الغبطة بعودته من الفاتيكان بعد الانتهاء من اعمال السينودوس.



زوار



ومن زوار العبسي السيد هاني مكتف والسيدة عقيلته، اضافة الى وجوه اجتماعية واكليريكيين.