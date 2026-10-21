أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
بيروت 303
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العبسي يعرض للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع عربيد ويستقبل زوارا
أخبار لبنان
2026-10-21 | 08:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
العبسي يعرض للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع عربيد ويستقبل زوارا
استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد وعرض معه للاوضاع الاجتماعية في ظل اشتداد الازمة الاقتصادية وتداعياتها على القطاعات الانتاجية، كما تطرق الحديث الى شؤون تهم الطائفة.
وقال عربيد بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة صاحب الغبطة واطلعته على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ، كما نقلت له دعوة الى لقاء في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع الاعضاء والقوى الانتاجية بعنوان "لقاء مع البطريرك" يتمحور حول مواضيع الساعة الاجتماعية وتداعياتها على مستقبل البلاد وطبقاته الانتاجية".
وسيلبي البطريرك العبسي الدعوة في النصف الثاني من تشرين الثاني المقبل.
بخاش
ثم استقبل رئيس تجمع المهن الصحية في لبنان البروفسور يوسف بخاش الذي قال : زيارتي لتهنئة صاحب الغبطة بعودته من الفاتيكان بعد الانتهاء من اعمال السينودوس.
زوار
ومن زوار العبسي السيد هاني مكتف والسيدة عقيلته، اضافة الى وجوه اجتماعية واكليريكيين.
أخبار لبنان
للاوضاع
الاقتصادية
والاجتماعية
عربيد
ويستقبل
زوارا
التالي
بلاغ الى النيابات العامة الإستئنافية والنيابة العامة المالية بشأن العفو العام
خزان مازوت بفتحة خلفية لتهريب الدخان… الجمارك تكشف الحيلة وتضبط أكثر من ٣٥٠٠ كروز
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-25
العبسي يلتقي البطريرك نونا ويستقبل مرقص وزوارا
أخبار لبنان
2026-07-25
العبسي يلتقي البطريرك نونا ويستقبل مرقص وزوارا
0
أخبار لبنان
2026-08-27
الرئيس عون عرض مع جابر وسعيد شؤوناً مالية وقانون إعادة هيكلة المصارف واستقبل زواراً
أخبار لبنان
2026-08-27
الرئيس عون عرض مع جابر وسعيد شؤوناً مالية وقانون إعادة هيكلة المصارف واستقبل زواراً
0
أخبار لبنان
2026-08-13
الهيئات الاقتصادية تكرّم أنطوان حبيب تقديراً لجهوده في إستنهاض مصرف الإسكان وعطاءاته الاقتصادية والاجتماعية
أخبار لبنان
2026-08-13
الهيئات الاقتصادية تكرّم أنطوان حبيب تقديراً لجهوده في إستنهاض مصرف الإسكان وعطاءاته الاقتصادية والاجتماعية
0
أخبار لبنان
2026-10-01
عربيد بحث في الجزائر تعزيز التعاون الاقتصاديّ والصناعيّ والتجاريّ
أخبار لبنان
2026-10-01
عربيد بحث في الجزائر تعزيز التعاون الاقتصاديّ والصناعيّ والتجاريّ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
محادثات تامبا في يومها الثاني: لا اتفاق على آلية التحقق والجيش اللبناني يتمسك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:10
محادثات تامبا في يومها الثاني: لا اتفاق على آلية التحقق والجيش اللبناني يتمسك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
إسرائيل تلوّح بضرب إيران قبل الانتخابات وسط رفض عسكري وتصاعد التوتر على جبهة لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:09
إسرائيل تلوّح بضرب إيران قبل الانتخابات وسط رفض عسكري وتصاعد التوتر على جبهة لبنان
0
أخبار لبنان
12:56
بعد تسجيل حالتي تسمّم... وزارة الصحة تحذّر من مخاطر تناول الفطر البري
أخبار لبنان
12:56
بعد تسجيل حالتي تسمّم... وزارة الصحة تحذّر من مخاطر تناول الفطر البري
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-10-19
قائد الجيش تفقَّد أنشطة تمرين PEGASUS CEDAR 2026 المشترَك بين الجيشَين اللبناني والبريطاني
أمن وقضاء
2026-10-19
قائد الجيش تفقَّد أنشطة تمرين PEGASUS CEDAR 2026 المشترَك بين الجيشَين اللبناني والبريطاني
0
أمن وقضاء
2026-09-20
الجيش: توقيف مطلق النار في خلاف مسلح أدى إلى مقتل 3 في الرويسات- الجديدة
أمن وقضاء
2026-09-20
الجيش: توقيف مطلق النار في خلاف مسلح أدى إلى مقتل 3 في الرويسات- الجديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-07
٣ دورات و الامتحانات الرسمية قائمة
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-07
٣ دورات و الامتحانات الرسمية قائمة
0
آخر الأخبار
11:38
رويترز عن وكالة: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يلتقي بالزعيم الأعلى مجتبى
آخر الأخبار
11:38
رويترز عن وكالة: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يلتقي بالزعيم الأعلى مجتبى
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
التصعيد الإقليمي بين الميدان والدبلوماسية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
التصعيد الإقليمي بين الميدان والدبلوماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لحكومة وحدة والمعركة تحتدم على دور الأحزاب العربية في الكنيست المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لحكومة وحدة والمعركة تحتدم على دور الأحزاب العربية في الكنيست المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
محادثات تامبا في يومها الثاني: لا اتفاق على آلية التحقق والجيش اللبناني يتمسك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:10
محادثات تامبا في يومها الثاني: لا اتفاق على آلية التحقق والجيش اللبناني يتمسك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
إسرائيل تلوّح بضرب إيران قبل الانتخابات وسط رفض عسكري وتصاعد التوتر على جبهة لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:09
إسرائيل تلوّح بضرب إيران قبل الانتخابات وسط رفض عسكري وتصاعد التوتر على جبهة لبنان
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2026
0
عالم الطبخ
12:04
مزيج مبتكر بين الأسماك والدواجن: دجاج بالقريدس والسبانخ مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
12:04
مزيج مبتكر بين الأسماك والدواجن: دجاج بالقريدس والسبانخ مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
أمن وقضاء
08:32
خزان مازوت بفتحة خلفية لتهريب الدخان… الجمارك تكشف الحيلة وتضبط أكثر من ٣٥٠٠ كروز
أمن وقضاء
08:32
خزان مازوت بفتحة خلفية لتهريب الدخان… الجمارك تكشف الحيلة وتضبط أكثر من ٣٥٠٠ كروز
0
أخبار لبنان
06:52
تكتّل الجمهورية القوية تقدّم بإخبارَين أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
أخبار لبنان
06:52
تكتّل الجمهورية القوية تقدّم بإخبارَين أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
0
أخبار لبنان
05:54
رئيس حزب الكتائب: لضرورة الانتقال إلى خطوات عملية لحصر السلاح
أخبار لبنان
05:54
رئيس حزب الكتائب: لضرورة الانتقال إلى خطوات عملية لحصر السلاح
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:20
أمن الدولة يوقف لبنانيَّين بجرم تبييض الأموال في قضية مرتبطة بشركات محلية وخارجية
أمن وقضاء
10:20
أمن الدولة يوقف لبنانيَّين بجرم تبييض الأموال في قضية مرتبطة بشركات محلية وخارجية
2
أمن وقضاء
13:49
زورقان يغرقان في اليونان والفاجعة تصل إلى لبنان
أمن وقضاء
13:49
زورقان يغرقان في اليونان والفاجعة تصل إلى لبنان
3
حال الطقس
01:49
احتمال تساقط بعض الامطار قبل استقرار الطقس مجدّدًا
حال الطقس
01:49
احتمال تساقط بعض الامطار قبل استقرار الطقس مجدّدًا
4
أمن وقضاء
09:55
اعتبارًا من الغد... أشغال على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي – جسر فواد شهاب من دون منع المرور
أمن وقضاء
09:55
اعتبارًا من الغد... أشغال على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي – جسر فواد شهاب من دون منع المرور
5
أمن وقضاء
13:57
مجلس دستوري يُقرر... وبإسم الطائفة يُكسر القرار
أمن وقضاء
13:57
مجلس دستوري يُقرر... وبإسم الطائفة يُكسر القرار
6
أخبار لبنان
04:04
معلومات الـLBCI: مجلس الأمن بعقد مشاورات مغلقة في شأن التقرير المتعلق بتنفيذ القرار 1559
أخبار لبنان
04:04
معلومات الـLBCI: مجلس الأمن بعقد مشاورات مغلقة في شأن التقرير المتعلق بتنفيذ القرار 1559
7
اسرار
00:00
أسرار الصحف المحلية ٢١-١٠-٢٠٢٦
اسرار
00:00
أسرار الصحف المحلية ٢١-١٠-٢٠٢٦
8
فنّ
10:47
باميلا الكيك تهاجم نادين نجيم والأخيرة تردّ بسخرية: "تربيتها وأصلها ونفسيتها… وشكلها"
فنّ
10:47
باميلا الكيك تهاجم نادين نجيم والأخيرة تردّ بسخرية: "تربيتها وأصلها ونفسيتها… وشكلها"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More