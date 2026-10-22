وزير الثقافة من معرض إربيل الدولي للكتاب: للقراءة دور في تنمية الفكر النقدي وتعزيز الحوار بين الثقافات

شارك وزير الثقافة غسان سلامة كضيف شرف في افتتاح فعاليات معرض إربيل الدولي للكتاب الذي انطلق امس برعاية رئيس اقليم كردستان العراق مسعود برزاني وحضوره، وزير الثقافة والشباب في حكومة الاقليم محمد سعيد علي، ومحافظ اربيل اوميد عبد الرحمن حسن وحشد كبير من الشخصيات السياسية والفعاليات الثقافية والأدبية .

وكان للوزير سلامة كلمة بالمناسبة شدّد فيها على أهمية الكتاب والقراءة في تنمية الفكر النقدي وتعزيز الحوار بين الثقافات، وعلى دور معارض الكتاب في دعم حركة النشر والتبادل الثقافي، مؤكداً أهمية تعزيز الروابط الثقافية.