تدابير سير على طريق الشام الدوليّة بسبب أعمال تزفيت

ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن الشركة المتعهّدة باشرت أعمال استكمال تزفيت طريق الشام الدولي، الممتدّة بين أوّل جسر المديرج نزولًا باتجاه بيروت وصولًا إلى آخر الأوتوستراد، وذلك اعتبارًا من الساعة 05:00 من تاريخ 22-10-2026، يوميًا ولغاية الساعة 16:00، إلى حين انتهاء الأشغال.

وأعلنت أنه، لذلك، سيتمّ تحويل السير القادم من البقاع باتجاه بيروت عند أوّل أوتوستراد المديرج، باتجاه المديرج – حمانا – صوفر – بيروت، عبر الطريق الداخلي.

وطلبت من السائقين، ولا سيّما سائقي الشاحنات، التقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".