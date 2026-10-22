"قرية محاكاة أمراض القلب الهيكلية" في مركزي الجامعة اللبنانية الأميركية

على مدى يومين شهدت الجامعة اللبنانية الأميركية في مركزيها الطبيين في مستشفى رزق - بيروت ومستشفى سان جون – جونية اعمال المؤتمر الطبي المتخصص

Heart 2 Heart Talks 2 من تنظيم كلية "جيلبر وروز ماري شاغوري" للطب في LAU بإدارة البروفيسور جورج غانم رئيس قسم امراض القلب في الجامعة ,وبمشاركة اطباء من لبنان والخارج.

المؤتمر تضمن اقامة "قرية محاكاة أمراض القلب الهيكلية"،وبثاً مباشراً لحالات طبية, كما ركز على التدخلات العلاجية للشرايين التاجية.ويوجه المؤتمر رسالة ثقة بقدرة لبنان على مواكبة التطورات العلمية في طب القلب الحديث، وتعزيز حضوره في المجتمع الطبي الدولي.