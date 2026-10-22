الرئيس جوزاف عون: التحديات التي تواجه المنطقة كبيرة وآمل ان لا يكون مسارها نحو الانفجار

أشاد الرئيس جوزاف عون بالخطوات التي يتخذها وزير الصحة في ما يتعلق بمسألة مكافحة الادوية الفاسدة والمهرّبة.

كما هنأه، في استهلاله جلسة مجلس الوزراء، على انتخابه رئيساً للدورة الثالثة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (EMRO).

واعتبر ان التهنئة تتخطى الوزير لتصل الى لبنان ككل.

كذلك، أشاد بالاجهزة الأمنية وما تقوم به من جهود لضبط الأمن في مختلف المناطق وعلى كل الأصعدة لاسيما مكافحة الإرهاب والمخدرات، تهريب الأسلحة، مكافحة الجرائم...)، وذلك على الرغم من الدور الاقتصادي الضاغط.

وثمّن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، خصوصاً لجهة اعتبار الجيش اللبناني بمثابة خط احمر، والحفاظ على السلم الأهلي، والانفتاح على الحوار والتفاهم، كونها الوسيلة الأفضل لحماية لبنان وانقاذه.

وقال عون: “التحديات التي تواجه المنطقة كبيرة جداً، وآمل الا يكون مسارها نحو التصعيد او الانفجار، وأدعو الى ان يتحلى الافرقاء اللبنانيون بالحكمة والوعي والروية، لابعاد تأثير هذه التحديات على لبنان الذي يعاني اصلاً من تداعيات اقتصادية صعبة، وهذا يتطلب من الجميع- وزراء ومسؤولين سياسيين- التعامل بحكمة لتجنيب لبنان أي خضة قد تشهدها المنطقة”.

وجدّد تضامن لبنان مع المملكة العربية السعودية في وجه الاعتداءات التي تتعرض لها وكل ما يهدد سيادتها وامنها وامن مواطنيها، وهناك اتصالات معها لعودة الخطوط الجوية والسياح السعوديين الى لبنان.

وشكر دولة قطر على مساعيها لمساعدة لبنان في موضوع الطاقة، ونتمنى ان يُدعى مجلس الوزراء لدراسة ملف الطاقة وملف البيئة ليتم حلهما.

- ندعو وزير الاتصالات الى السير بقانون "ليبان تيليكوم" لتحرير قطاع الاتصالات وجعله اكثر فاعلية.

ودعا إلى اجراء الانتخابات الفرعية عن المقعد الأرثوذكسي الشاغر في البقاع الغربي بوفاة النائب الراحل غسان سكاف، فهو استحقاق دستوري يجب ان يتم، ولا يجب ان يبقى المقعد شاغرًا.