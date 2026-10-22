الامين العام لجامعة الدول العربية يبحث مع محمد الاتربي ووسام فتوح تعزيز التعاون والمبادرات المشتركة

عقد لقاء بين امين عام جامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي وبين رئيس اتحاد المصارف العربية السيد محمد محمود الاتربي وامين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح حيث تم البحث في آفاق التعاون بين الاتحاد والجامعة، وفرص تطوير مشاريع ومبادرات مشتركة تعزّز العمل العربي المشترك في المجالين المصرفي والاقتصادي.