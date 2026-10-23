عون اطّلع من حاكم المركزي على لقاءاته في بنكوك: للمضي قدمًا في إصلاح القطاع المصرفي وحماية حقوق المودعين

أطلع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على نتائج لقاءاته الأخيرة التي عقدها في بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي.



وشملت هذه اللقاءات مسؤولين رفيعي المستوى في كلّ من صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد العربي، والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بالإضافة إلى عدد من حكّام المصارف المركزية في الدول العربية.



كما عرض سعيد لرئيس الجمهورية التطورات النقدية والمالية في لبنان، والإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان للحفاظ على الاستقرار النقدي. كذلك أطلع رئيس الجمهورية على زيارته المرتقبة فرنسا، حيث سيجري مشاورات مع كبار المسؤولين في السلطات المالية الفرنسية، ويشارك في مباحثات رفيعة المستوى مرتبطة بمجموعة الدول السبع G7، تتناول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.



وجدّد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، تأكيد أهمية صون الاستقرار النقدي، والمضي قدماً في إصلاح القطاع المصرفي، وحماية حقوق المودعين.