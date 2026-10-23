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رئيس الجمهورية استقبل الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
أخبار لبنان
2026-10-23 | 03:18
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رئيس الجمهورية استقبل الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، في حضور وزير العدل عادل نصار، الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص Christophe Bernasconi الذي عرض نطاق عمل المؤتمر وعضوية العديد من الدول العربية والمتوسطية إليه، داعياً لبنان إلى الانضمام، نظرًا لأهمية التعاون في نطاق تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص وتسهيل المعاملات والإجراءات.
وقد أبدى رئيس الجمهورية استعداد لبنان للتعاون في هذا المجال وتشجيعه المضيّ في هذا السياق.
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