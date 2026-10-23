سلامة اطّلع من كركلا على تحضيرات عرض "جميل وبثينة" في كانون الأول المقبل

التقى وزير الثقافة غسان سلامة، في مكتبه في المكتبة الوطنية اليوم، المخرج إيفان كركلا، وتناول اللقاء شؤونًا ثقافية عامة، وفي مقدمها العمل المسرحي الجديد لمسرح كركلا "جميل وبثينة".



وعقب اللقاء، أوضح كركلا أن "الزيارة هدفت إلى إطلاع الوزير سلامة على تفاصيل التحضيرات للعمل الجديد"، مشيرًا إلى أن "جميل وبثينة" يأتي في سياق مسيرة مسرح كركلا في تقديم أعمال تستلهم التراث العربي وتعيد صياغته بلغة مسرحية وفنية معاصرة".



وقال: "إلى جانب الجولات العالمية التي تقوم بها الفرقة، نحرص على أن يكون هناك موسم ثقافي دائم في لبنان، نلتقي خلاله جمهورنا اللبناني الكريم سنويًا من خلال إبداعاتنا الفنية الجديدة".



ومن المتوقع أن تنطلق عروض "جميل وبثينة" في شهر كانون الأول المقبل على مسرح كركلا – سن الفيل، قبل أن ينطلق العمل في جولة عالمية.