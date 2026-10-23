أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باسيل ردا على جعجع: "بَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ"
أخبار لبنان
2026-10-23 | 05:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
باسيل ردا على جعجع: "بَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ"
نشر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر منصة "اكس" رداً على ما جاء في كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بحق "التيار الوطني الحر" ورئيسه نقلاً عن إنجيل القديس لوقا: "بَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ".
أخبار لبنان
جعجع:
"بَارِكُوا
لاَعِنِيكُمْ
وَصَلُّوا
لأَجْلِ
الَّذِينَ
يُسِيئُونَ
إِلَيْكُمْ"
التالي
الجميل استقبل السفير المصري: لتحييد لبنان عن المواجهات الإقليمية بما يحفظ أمن اللبنانيين واستقرارهم
سلام في مؤتمر "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": لنجعل من لقائنا خطوة عملية نحو بلد تتصل مناطقه ويصبح التنقل فيه خدمة عامة موثوقة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-17
جعجع لطلاب "القوّات": المجتمع فتح لنا ذراعيه وأعطانا وكالة ومهمّتكم بدأت اليوم
أخبار لبنان
2026-10-17
جعجع لطلاب "القوّات": المجتمع فتح لنا ذراعيه وأعطانا وكالة ومهمّتكم بدأت اليوم
0
أخبار لبنان
2026-07-28
رياشي موفداً من جعجع اكد للرئيس عون دعم "القوات" لمواقفه الوطنية
أخبار لبنان
2026-07-28
رياشي موفداً من جعجع اكد للرئيس عون دعم "القوات" لمواقفه الوطنية
0
آخر الأخبار
2026-08-12
النائب فيصل كرامي: أُقر القانون أخيرًا وأبارك للأهالي الذين انتظروه طويلًا وهناك موقوفون ومتهمون خارج السجون ستتم محاكمتهم خارجها
آخر الأخبار
2026-08-12
النائب فيصل كرامي: أُقر القانون أخيرًا وأبارك للأهالي الذين انتظروه طويلًا وهناك موقوفون ومتهمون خارج السجون ستتم محاكمتهم خارجها
0
أخبار لبنان
2026-10-02
نواف الموسوي ردا على بيان "التيار الوطني الحر": وحده جبران باسيل يواصل تصدير أكاذيبه الدونكيخوتية عبر بوق اختلق له
أخبار لبنان
2026-10-02
نواف الموسوي ردا على بيان "التيار الوطني الحر": وحده جبران باسيل يواصل تصدير أكاذيبه الدونكيخوتية عبر بوق اختلق له
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:12
جولة تفقدية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مركز إيواء العباسية
أخبار لبنان
09:12
جولة تفقدية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مركز إيواء العباسية
0
أخبار لبنان
09:10
الحجار استقبل سفير مصر وبحثا في تعزيز وتطوير التعاون المشترك
أخبار لبنان
09:10
الحجار استقبل سفير مصر وبحثا في تعزيز وتطوير التعاون المشترك
0
أخبار لبنان
08:22
وزير الاتصالات: حقوق موظفي أوجيرو تنتقل كاملة إلى "ليبان تيليكوم"
أخبار لبنان
08:22
وزير الاتصالات: حقوق موظفي أوجيرو تنتقل كاملة إلى "ليبان تيليكوم"
0
أخبار لبنان
07:36
عون يصدر مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية الجزئية
أخبار لبنان
07:36
عون يصدر مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية الجزئية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:00
التلفزيون الرسمي: مسلحون يطلقون النار داخل كنيسة في محافظة الكرك الأردنية وسقوط قتلى وجرحى
آخر الأخبار
08:00
التلفزيون الرسمي: مسلحون يطلقون النار داخل كنيسة في محافظة الكرك الأردنية وسقوط قتلى وجرحى
0
أخبار لبنان
07:01
العلامة الخطيب أشاد بمواقف بري واستغرب اصرار السلطة على المفاوضات رغم الفشل: سنكون صمام الامان لمنع الفتنة
أخبار لبنان
07:01
العلامة الخطيب أشاد بمواقف بري واستغرب اصرار السلطة على المفاوضات رغم الفشل: سنكون صمام الامان لمنع الفتنة
0
أخبار لبنان
06:10
الجميل استقبل السفير المصري: لتحييد لبنان عن المواجهات الإقليمية بما يحفظ أمن اللبنانيين واستقرارهم
أخبار لبنان
06:10
الجميل استقبل السفير المصري: لتحييد لبنان عن المواجهات الإقليمية بما يحفظ أمن اللبنانيين واستقرارهم
0
آخر الأخبار
03:28
موقع واللا: تحقيق أولي يشير إلى أن منفذي هجوم الخليل نصبوا كمينا للقوات الإسرائيلية وأطلقوا النار بعد اقتراب الجنود منهم
آخر الأخبار
03:28
موقع واللا: تحقيق أولي يشير إلى أن منفذي هجوم الخليل نصبوا كمينا للقوات الإسرائيلية وأطلقوا النار بعد اقتراب الجنود منهم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:00
الإمارات واليونان تعلنان عن صفقات بقيمة 12.75 مليار يورو
أخبار دولية
07:00
الإمارات واليونان تعلنان عن صفقات بقيمة 12.75 مليار يورو
0
أخبار دولية
06:51
الكرملين: مفاوضات روسية أوكرانية بوساطة أميركية في أبوظبي الشهر المقبل
أخبار دولية
06:51
الكرملين: مفاوضات روسية أوكرانية بوساطة أميركية في أبوظبي الشهر المقبل
0
أخبار لبنان
05:38
سلام في مؤتمر "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": لنجعل من لقائنا خطوة عملية نحو بلد تتصل مناطقه ويصبح التنقل فيه خدمة عامة موثوقة
أخبار لبنان
05:38
سلام في مؤتمر "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": لنجعل من لقائنا خطوة عملية نحو بلد تتصل مناطقه ويصبح التنقل فيه خدمة عامة موثوقة
0
عالم الطبخ
13:43
فيليه السلمون وسلطة الهليون والأفوكادو مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
13:43
فيليه السلمون وسلطة الهليون والأفوكادو مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
600 مليون دولار… خلاف ضريبي جديد والودائع في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
600 مليون دولار… خلاف ضريبي جديد والودائع في الواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الغايب يعود... والموعد في الرياض
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الغايب يعود... والموعد في الرياض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مناورة PEGASUS CEDAR تأكيد على دعم الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مناورة PEGASUS CEDAR تأكيد على دعم الجيش
0
أخبار لبنان
13:30
مرقص: الحكومة شددت على التحقيق في شأن شاحنة المتفجرات
أخبار لبنان
13:30
مرقص: الحكومة شددت على التحقيق في شأن شاحنة المتفجرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الانتخابات الإسرائيلية: للملف المتعلق بحزب الله موقف حاسم
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الانتخابات الإسرائيلية: للملف المتعلق بحزب الله موقف حاسم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
حال الطقس
01:46
عودة المنخفضات منتصف الأسبوع المقبل... إليكم حال الطقس
حال الطقس
01:46
عودة المنخفضات منتصف الأسبوع المقبل... إليكم حال الطقس
3
أخبار لبنان
07:36
عون يصدر مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية الجزئية
أخبار لبنان
07:36
عون يصدر مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية الجزئية
4
اسرار
23:43
أسرار الصحف 23-10-2026
اسرار
23:43
أسرار الصحف 23-10-2026
5
تقارير نشرة الاخبار
13:42
600 مليون دولار… خلاف ضريبي جديد والودائع في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
600 مليون دولار… خلاف ضريبي جديد والودائع في الواجهة
6
أمن وقضاء
10:38
من لبنان إلى 3 دول عربية... أمن الدولة يوقف امرأة مطلوبة ببلاغ من الإنتربول
أمن وقضاء
10:38
من لبنان إلى 3 دول عربية... أمن الدولة يوقف امرأة مطلوبة ببلاغ من الإنتربول
7
فنّ
02:57
إصابة محمد رمضان في شجار مع نمر... وهذا ما كشفه من كواليس مسلسل "عشماوي"
فنّ
02:57
إصابة محمد رمضان في شجار مع نمر... وهذا ما كشفه من كواليس مسلسل "عشماوي"
8
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الغايب يعود... والموعد في الرياض
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الغايب يعود... والموعد في الرياض
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More