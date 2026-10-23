باسيل ردا على جعجع: "بَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ"

الجميل استقبل السفير المصري: لتحييد لبنان عن المواجهات الإقليمية بما يحفظ أمن اللبنانيين واستقرارهم

الجميل استقبل السفير المصري: لتحييد لبنان عن المواجهات الإقليمية بما يحفظ أمن اللبنانيين واستقرارهم

سلام في مؤتمر "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": لنجعل من لقائنا خطوة عملية نحو بلد تتصل مناطقه ويصبح التنقل فيه خدمة عامة موثوقة