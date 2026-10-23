سلام في مؤتمر "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": لنجعل من لقائنا خطوة عملية نحو بلد تتصل مناطقه ويصبح التنقل فيه خدمة عامة موثوقة

حمّل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الدولة مسؤولية أزمة النقل العام، مؤكداً أن غياب البديل هو ما يفرض على المواطن استخدام سيارته الخاصة أو تحمّل كلفة تنقّل تفوق قدرته.



ورعى سلام في السرايا لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان"، الذي نظّمته وزارة الأشغال العامة والنقل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة الوزير فايز رسامني.



وربط سلام أزمة القطاع بسنوات من إهمال المرافق العامة وتأجيل الإصلاح، موضحاً أنها لم تبدأ مع الانهيار المالي، بل مع أضرار الحرب بين 1975 و1990 وغياب أي شبكة متكاملة بعدها، ما رسّخ الاعتماد على السيارة الخاصة.



وكشف أن البنك الدولي قدّر كلفة الأزمة قبل نحو عشر سنوات بأكثر من ملياري دولار سنوياً، لافتاً إلى أن الوقت الضائع في الازدحام يُقتطع من الإنتاج، وأن المحروقات والصيانة وبدلات النقل تستنزف جزءاً كبيراً من دخل الأسر.



واعتبر سلام أن تحسين النقل العام وسيلة عملية لرفع القدرة الشرائية وتوسيع فرص العمل، داعياً إلى مزيد من الحافلات والخطوط في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحلة، مع انتظام المواعيد وعدالة التعرفة ومسارات مخصّصة للحافلات، وخدمات لكبار السن وذوي الإعاقة.



وجزم بأن نجاح الخطة سيُقاس بوقت يستعيده المواطن ونفقة تنخفض عن كاهله.



