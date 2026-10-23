وزير العدل بحث مع السفير الألماني في تعزيز التعاون القضائي ودعم الجيش اللبناني

استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، سفير ألمانيا لدى لبنان توماس زاهنايزن، في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه الدبلوماسية في لبنان.



وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وألمانيا خصوصاً في المجال القضائي، كما أشار السفير بعد اللقاء الى "التزام بلاده بالتعاون المستمر على المدى الطويل في مواصلة دعم الجيش اللبناني بكافة الوسائل المتاحة ومنها المالية واللوجستية والمساهمة في تدريب عناصر الجيش".