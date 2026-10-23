المفتي قبلان حذر من "الإنتحار السياسي": لبنان لن يتصهين حتى لو اجتمعت جيوش العالم عليه

ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، وتوجه فيها إلى "الشعب اللبناني بمختلف طوائفه" قائلًا: "في هذه اللحظة المصيرية من تاريخ بلدنا لبنان، بأن أغلب القوى السياسية لا تريد أن تبذل أي جهد للنهوض الوطني، أو أن تمنع أي فتنة يمكن أن تطال وجود لبنان وبقاءه، أو أن تدفع عن لبنان أي عدوان واحتلال، فما تقوم به السلطة التنفيذية ما هو إلا عبارة عن مساهمة فعالة في فتنة تهدد استقرار لبنان وصيغة وجوده. وبالتالي، هذه السلطة تلعب دور الموظف خارجيا لضرب استقرار لبنان الداخلي، والخلاص من أي عدو لإسرائيل الإرهابية، وتهيئة الظروف الداخلية لاستسلام لبنان الشامل لصالح تل أبيب الإرهابية".



واعتبر أن "هذه السلطة التي تم فرضها بخلفية الحرب الإقليمية الأولى تريد أن تتخلص من العقيدة الوطنية، ومن المواثيق التأسيسية والقدرات السيادية التي تمنع صهينة هذا البلد".



وأكد ان "لبنان لن يتصهين حتى لو اجتمعت جيوش العالم عليه. وستبقى المقاومة في هذا المجال هي أكبر وأهم دفاعات لبنان الوطنية"، وقال :"السلطة اليوم مع تخليها عن جبهات لبنان، تتخلى أيضا عن مهماتها الاقتصادية والمالية والمعيشية الرئيسية والإنقاذية، وتمارس أسوأ أساليب الغدر والتضليل السياسي والفشل الوطني من دون أي خجل، وتتعمد ذلك لصالح ما تقوم به من صفقات أمنية خطيرة مع تل أبيب، وهي كارثة وطنية لم يمر على لبنان مثلها".



وحذر المفتي قبلان "السلطة التنفيذية من الانتحار السياسي والأمني سيما الفتنة الداخلية، التي تطبخها نار الأحقاد، لأن أي فتنة في هذا المجال ستكون أخطر من أم القناب، ومن لا يقتنع أو لن يقتنع بذلك فليتابع اللعب بالنار. ولذلك نصيحة لهذه السلطة أن تكف عن اللعبة القضائية، وعن الخنق الطائفي، لأن كل لبنان وسيادته واستقراره وأمنه الداخلي سيكون كله مهددا".



وختم متوجها "للقريب والبعيد" بالقول: "لبنان لن يكون إلا للبنانيين، وأي محاولة عملية لصهينته ستدمر لبنان على رؤوس أهله، والعهد حماية لبنان واستقلاله واستقراره وميثاقيته من أي فريق مأجور".