أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

العلامة الخطيب أشاد بمواقف بري واستغرب اصرار السلطة على المفاوضات رغم الفشل: سنكون صمام الامان لمنع الفتنة

أخبار لبنان
2026-10-23 | 13:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
العلامة الخطيب أشاد بمواقف بري واستغرب اصرار السلطة على المفاوضات رغم الفشل: سنكون صمام الامان لمنع الفتنة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
العلامة الخطيب أشاد بمواقف بري واستغرب اصرار السلطة على المفاوضات رغم الفشل: سنكون صمام الامان لمنع الفتنة

استغرب نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ على الخطيب، في خطبة الجمعة من مقر المجلس، "إصرار السلطة على الاستمرار في المفاوضات مع العدو الاسرائيلي على الرغم من الفشل المتواصل في جميع الجولات التي جرت . 

وندد بـ"أسلوب الترهيب والتهويل الذي يمارسه بعض المحللين والخبراء في وسائل الإعلام علينا وعلى الجمهورية الاسلامية لتوهين عزائم اهلنا"، ودعا الى "عدم الخوف وتعزيز الثقة بالله لأن الكثرة والقوة لم يكتب لها لانتصار دائما". 

واستهل العلامة الخطيب، الخطبة بالحديث عن وفاة السيدة الزهراء.

ثم تناول العدوان المستمر على لبنان والامة، فقال "ان الناس قلقة مما يمكن ان يحدث من استمرار الحرب فيما قسم كبير من اهلنا خارج ارضهم وبيوتهم ،يتابعون المحللين والخبراء عبر الشاشات ووسائل الاعلام ويخلصون الى نتائج في اكثر الاحيان لا تكون موضوعية ولكن تستخدم لاهداف سياسية".

واضاف: "لقد استخدم اليهود أسلوب الترهيب في زمن الرسول، وقد نبهنا القرآن الكريم لهذا الامر. وهؤلاء كانت لديهم مصالح مادية بعكس المسلمين في المدينة. هذه الحسابات المادية يعتمد عليها المحللون اليوم ، ويقارنون بين موازين القوة وانه ليس هناك تكافؤ في القوى. وهذا المفهوم لا يقتصر على الانظمة والحكومات ،بل على الشعوب ايضا ،وذلك لاقناع الامة بأننا مهزومون وعلينا الخضوع للقوة الاميركية ،ويتجاهلون حساب الله... وهو ما حصل مع الرسول وكان النصر للمسلمين".

ورأى أن "ما يحصل اليوم في العالم العربي من حروب، يمزق دولنا ومؤسساتها، ويجعل كل دولة وحدها تدعو الى الحياد.هناك اصرار على تقسيم المقسم وتفتيت المفتت وتحقيق اهداف العدو ،تحت عناوين كيانية وطائفية او مذهبية . فليس في منطق الغرب مبدأ المساواة بيننا وبينهم".

وأشار إلى أن "ما يحصل اليوم ضد الجمهورية الاسلامية هو ممارسة التهويل عبر وسائل اعلامية مدفوعة الاجر عربيا". ودعا الى الثقة بالله والقناعة ب"أن الكثرة لم تنتصر دائما . وليكن ما حصل مع النبي درسا لنا .صحيح اننا في وضع صعب ،لكن في مرحلة اختبار ويأتي الفرج بإذن الله".

وتناول الشأن السياسي اللبناني، فقال: "هذا الأسبوع ذهبت السلطة اللبنانية إلى المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني للمرة الثامنة وسط حالة من الضياع تعيشها المنطقة مع اقتراب موعد الانتخابات في الكيان الصهيوني الأسبوع المقبل وفي الولايات المتحدة في الأسبوع الذي يليه".

وأضاف: "ويبدو من المعلومات المتوافرة حتى الآن أن نتائج هذه المفاوضات لم تكن أفضل من سابقاتها ،حيث يحكمها عنصران أساسيان : إصرار العدو على نزع سلاح المقاومة في كل لبنان قبل إقدامه على أي خطوة ،والعنصر الثاني أن الفريق الحاكم في الكيان الصهيوني ليس مستعدا لتقديم أي تنازل قبل الانتخابات،ولا الإدارة الأميركية بدورها مستعدة للضغط على العدو".

وتابع :"لذلك نستغرب إصرار السلطة اللبنانية على المضي في هذه المفاوضات والخضوع للإملاءات الأميركية على الرغم من الفشل وعلمها المسبق بعقم هذه المفاوضات،وعجزها بالتالي عن تلبية مطلب العدو لجهة نزع سلاح المقاومة ،وهو مطلب مرفوض جملة وتفصيلا في ظل الإحتلال . ولذلك دعونا هذه السلطة إلى الاهتمام بالشأن الداخلي المتعلق بمعيشة الناس والوضع الاجتماعي،كي لا يضيع الوقت في قضايا أكبر من حجمها وقدراتها ،خاصة وأن الحكومة لم تحقق حتى الآن معظم الإنجازات التي تم التعويل عليها وفشلت في كل خطواتها".

وأردف: "المؤسف أكثر أن هذه السلطة تتلهى بقضايا يثيرها البعض في هذه المرحلة للنيل من فريق معين، ويحيلها إلى قضايا إعلامية وفتنة داخلية، من شراء الاراضي الى نفق المتن ،الى متفجرات ضهر البيدر ويرها ،وهذا يعبر عن فراغ سياسي ذهب إلى حد المطالبة بإلغاء قانون تجريم التعامل مع العدو الإسرائيلي ،وهو أمر مرفوض بكل المعايير،ونحيي في هذا المجال موقف دولة الرئيس نبيه بري".

ورأى الخطيب ان "اي طائفة تتعرض للخطر في لبنان، يفسح ذلك في المجال امام تعرض الطوائف الاخرى للخطر  ويؤدي ذلك الى الفتنة، لكننا سنكون صمام الامان لمنع الفتنة ".

ودعا الى "عدم المراهنة على اميركا التي فشلت حتى الان في اخضاع الجمهورية الاسلامية الايرانية او تهزمها رغم الحروب والحصار والتهديد والوساطات مع دول كبرى". 

وختم العلامة الخطيب داعيًا الى "عدم الخوف وتعزيز الثقة بالله لأن الكثرة والقوة لم يكتب لها النصر دائما".

أخبار لبنان

الخطيب

بمواقف

واستغرب

اصرار

السلطة

المفاوضات

الفشل:

سنكون

الامان

الفتنة

LBCI التالي
"الوفاء للمقاومة": تأجيل إحالة ملف سيارة ضهر البيدر إلى المجلس العدلي «تريثًا محمودًا» بانتظار استكمال معالجته بالاتجاه الصحيح
الرئيس عون ابرق الى غوتيريش مهنئا بيوم الامم المتحدة وأكد تمسك لبنان بالشرعية الدولية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-31

العلامة الخطيب حذر من بث التفرقة والفتنة وجدد دعوته السلطة لمراجعة موقفها في ظل التعنت الاسرائيلي والدعم الأميركي له

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-17

العلامة الخطيب إلتقى السفير الاسباني والشيخ عبد الرزاق : نريد موقفا دوليا يلجم العدوان

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-23

سامي الجميل في تكريم الدفعة الأولى من الخمسينيين في إقليم المتن الشمالي: صمّام الأمان للبنان

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-15

العلامة الخطيب استقبل المدير العام لوكالة أنباء تركيا: نقدر الدور التركي في هذه الظروف الصعبة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:12

جولة تفقدية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مركز إيواء العباسية

LBCI
أخبار لبنان
15:10

الحجار استقبل سفير مصر وبحثا في تعزيز وتطوير التعاون المشترك

LBCI
أخبار لبنان
14:22

وزير الاتصالات: حقوق موظفي أوجيرو تنتقل كاملة إلى "ليبان تيليكوم"

LBCI
أخبار لبنان
13:36

عون يصدر مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية الجزئية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-10-21

وزير العمل يذكّر بتعميم صدر عنه لتبسيط الاجراءات وتسهيل انجاز معاملات المواطنين

LBCI
حال الطقس
2026-09-28

منخفض جوي وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة...

LBCI
خبر عاجل
10:40

وزير الأشغال خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": هذه الخطة المتكاملة للنقل العام ستكلف الدولة ١٦ مليون دولار بالإضافة إلى دعم المانحين وهو الأمر الذي تبنته الحكومة والرئيس سلام ووزير المالية

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-29

حبوب منع الحمل تسبّب السرطان؟ اليكم الحقيقة العلمية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:00

الإمارات واليونان تعلنان عن صفقات بقيمة 12.75 مليار يورو

LBCI
أخبار دولية
12:51

الكرملين: مفاوضات روسية أوكرانية بوساطة أميركية في أبوظبي الشهر المقبل

LBCI
أخبار لبنان
11:38

سلام في مؤتمر "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": لنجعل من لقائنا خطوة عملية نحو بلد تتصل مناطقه ويصبح التنقل فيه خدمة عامة موثوقة

LBCI
عالم الطبخ
19:43

فيليه السلمون وسلطة الهليون والأفوكادو مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:42

600 مليون دولار… خلاف ضريبي جديد والودائع في الواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:39

الغايب يعود... والموعد في الرياض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:31

مناورة PEGASUS CEDAR تأكيد على دعم الجيش

LBCI
أخبار لبنان
19:30

مرقص: الحكومة شددت على التحقيق في شأن شاحنة المتفجرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:28

الانتخابات الإسرائيلية: للملف المتعلق بحزب الله موقف حاسم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:14

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
07:46

عودة المنخفضات منتصف الأسبوع المقبل... إليكم حال الطقس

LBCI
أخبار لبنان
13:36

عون يصدر مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية الجزئية

LBCI
اسرار
05:43

أسرار الصحف 23-10-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:42

600 مليون دولار… خلاف ضريبي جديد والودائع في الواجهة

LBCI
أمن وقضاء
16:38

من لبنان إلى 3 دول عربية... أمن الدولة يوقف امرأة مطلوبة ببلاغ من الإنتربول

LBCI
فنّ
08:57

إصابة محمد رمضان في شجار مع نمر... وهذا ما كشفه من كواليس مسلسل "عشماوي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:39

الغايب يعود... والموعد في الرياض

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More