الرئيس عون ابرق الى غوتيريش مهنئا بيوم الامم المتحدة وأكد تمسك لبنان بالشرعية الدولية

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في رسالة تهنئة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بمناسبة "يوم الامم المتحدة" الذي يصادف غدا، أن "لبنان يثمن الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم الاستقرار والسلام ويتمسك بالشرعية الدولية وبمبادئ الميثاق، ويحرص على مواصلة التعاون مع المنظمة الدولية في مواجهة التحديات المشتركة".



وجاء في الرسالة: "معالي السيد أنطونيو غوتيريش المحترم الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة يوم الأمم المتحدة، يسرني أن أتوجه إليكم، ومن خلالكم إلى أسرة الأمم المتحدة كافة، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات.



إن هذه المناسبة تشكل محطة سنوية لتجديد الالتزام بالمبادئ والقيم التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمها صون السلم والأمن الدوليين، واحترام سيادة الدول، وتعزيز التعاون بين الشعوب والدول، والعمل من أجل عالم أكثر عدلا واستقرارا.



وإذ يثمن لبنان الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم الاستقرار والسلام، أؤكد تمسك لبنان بالشرعية الدولية وبمبادئ الميثاق، وحرصه على مواصلة التعاون مع المنظمة الدولية في مواجهة التحديات المشتركة.



أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن تقديري للجهود التي تبذلونها في سبيل تعزيز السلام والتعاون الدولي، متمنيا لكم دوام النجاح، وللأمم المتحدة وأسرة العمل الدولي مزيدا من القدرة على تحقيق أهدافها السامية.



وتفضلوا معالي الأمين العام بقبول فائق الاحترام والتقدير".