وزير الاتصالات: حقوق موظفي أوجيرو تنتقل كاملة إلى "ليبان تيليكوم"

علّق وزير الاتصالات شارل الحاج في بيان ،على المداولات حول موقفه من مسألة انتقال موظفي هيئة "أوجيرو" إلى شركة "ليبان تيليكوم"، تطبيقًا لقانون الاتّصالات، فأكد أن "جميع العاملين في "أوجيرو"، مستخدمين ومتعاقدين وأجراء ومياومين، سينتقلون إلى "ليبان تيليكوم" مع كامل حقوقهم وتقديماتهم وبرامجهم الخاصة وأقدمياتهم، من دون خسارة أي مكتسب أو أيٍّ من تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، وأن الرواتب ستُوحَّد لإزالة الفوارق بين المياومين والموظفين في ملاك الهيئة".



وشدّد وزير الاتّصالات على أن "ليبان تيليكوم" ستكون من أكبر الشركات في لبنان، وموظفي أوجيرو سيكونون عمادها. لن يُترك أحد خلفنا".