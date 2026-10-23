الحجار استقبل سفير مصر وبحثا في تعزيز وتطوير التعاون المشترك

إستقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، سفير جمهورية مصر العربية تميم خلاف، في زيارة تعارف.



وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الأمنية.



كما التقى الوزير الحجار النائب فيصل الصايغ، حيث تناول البحث شؤون العاصمة بيروت وأوضاع أهلها.