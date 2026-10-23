رسامني ترأس اجتماعا موسعا لاستكمال التحضيرات التشغيلية لمطار القليعات

ترأس وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا تنسيقيا موسعاً لمتابعة الاستعدادات لانطلاق أولى الرحلات التجارية من مطار الرئيس رينيه معوّض – القليعات، في حضور مستشار الوزير هادي موسى وممثلين عن جهاز أمن المطار وقيادة الجيش - أركان الجيش للتجهيز والقوات الجوية والمديرية العامة للجمارك، والمديرية العامة للأمن العام والهيئة العامة للطيران المدني (LCAA)، ومؤسسة شركة مطار بيروت الدولي (Beirut Airport Enterprise)، وشركتَي Sky Lounge Services وIBEX Air Charter، والمديرية العامة للطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل.



وتناول الاجتماع الجهوزية الفنية والأمنية والتشغيلية للمطار، بما يشمل تجهيز المرافق، وأنظمة السلامة والمراقبة الجوية، والإجراءات الأمنية والجمركية، والخدمات الأرضية، والترتيبات اللوجستية لاستقبال المسافرين عند بدء التشغيل، فضلاً عن البنية التحتية والمرافق المساندة، مع تحديد المسؤوليات وتنسيق الجهود لاستكمال المتطلبات المتبقية.



وشدّد رسامني على ضرورة تسريع إنجاز التحضيرات ومعالجة أي عوائق تشغيلية، مع الالتزام الكامل بمعايير سلامة الطيران وأمن المسافرين، مؤكداً أن إعادة تشغيل مطار القليعات تمثّل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات لبنان في النقل الجوي، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في عكار والشمال، وتوسيع خيارات السفر، على أن تنطلق الرحلات فور استكمال جميع المتطلبات والموافقات اللازمة.