رئيس الجمهورية دان الهجوم الإرهابي في الأردن: يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية وهدفه ضرب العيش المشترك

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ببالغ الأسى والاستنكار نبأ "الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف المصلّين في كنيسة الكرك في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى أبرياء".







‏وفيما دان الرئيس عون الجريمة، اعتبر أنّ "هذا العمل الإجرامي، الذي طال دور العبادة وحرمة الموت والمشيّعين، يتنافى مع كل القيم الدينية والإنسانية، ويؤكد مجدداً أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن هدفه ضرب العيش المشترك وبثّ الفتنة بين أبناء المجتمعات المتآخية".







‏وقال: "إذ أعبر عن إدانة لبنان الشديدة لهذا الاعتداء، أتقدم من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومن الحكومة والشعب الأردني الشقيق، ومن عائلات الضحايا، بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى أن يتغمّد الراحلين بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل. إنّ لبنان يقف إلى جانب الأردن في مواجهة الإرهاب، ويثق بقدرة الأجهزة الأردنية على كشف الجناة وإحقاق العدالة".