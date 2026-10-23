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بري دان الجريمة الارهابية الى طاولت كنيسة في الكرك بالاردن: جريمة إرهابية جبانة ومدانة بكل المقاييس والاعراف والشرائع
أخبار لبنان
2026-10-23 | 23:27
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بري دان الجريمة الارهابية الى طاولت كنيسة في الكرك بالاردن: جريمة إرهابية جبانة ومدانة بكل المقاييس والاعراف والشرائع
دان رئيس مجلس النواب نبيه بري الجريمة الإرهابية التي طاولت المشاركين في مراسم التشييع في حرم كنيسة القديس جاورجيوس في محافظة الكرك في المملكة الاردنية الهاشمية وذهب ضحيتها عدد من الابرياء الآمنيين.
وقال بري: "ان الاعتداء الذي استهدف موكب تشييع في حرم كنيسة القديس جاورجيوس في محافظة الكرك في المملكة الأردنية الهاشمية جريمة إرهابية جبانة ومدانة بكل المقاييس والاعراف والشرائع وبقدر ما هي استهداف للنفس البشرية التي حرم الله الاعتداء عليها وقتلها ، هي عدوان على القيم والمبادئ الإيمانية وفي مقدمها الاسلام المحمدي الاصيل الذي ما هو إلا رحمة للعالمين ودعوة دائمة للتسامح والكلمة الطيبة ونبذ الإثم والعدوان".
وأضاف: "اننا إذ ندين ونستنكر هذه الجريمة البشعة ، نتقدم من المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وبرلماناً وحكومة وشعباً ومن ذوي الضحايا ومن صاحب السيادة بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر اليازجي بأحر التعازي والمواساة والتضامن ، سائلين الله تعالى للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل".
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