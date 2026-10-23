مخزومي دان استهداف الكنيسة في الأردن: لا دين يبرّر القتل ولا قضية تبيح الإرهاب

دان النائب فؤاد مخزومي "بأشدّ العبارات الجريمة الإرهابية الوحشية التي استهدفت كنيسة في الكرك في المملكة الأردنية الهاشمية، في اعتداء جبان على أرواح الأبرياء وعلى حرمة دور العبادة".



وأشار مخزومي، في تدوينة نشرها على منصة "أكس"، إلى أن "من يستبيح دماء الأبرياء ويعتدي على دور العبادة، إنما يجسّد فكراً إجرامياً متطرّفاً لا يمتّ إلى أيّ قيمة إنسانية أو أخلاقية بصلة"، وقال: "لا دين يبرّر القتل، ولا قضية تبيح الإرهاب، ولا مكان لهذا الفكر الظلامي بين شعوبنا".



أضاف: "تضامننا الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، قيادة وشعباً، وأحرّ التعازي لأهالي الضحايا، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى... إنّ أمن الأردن واستقراره من أمن المنطقة واستقرارها، والإرهاب عدو لنا جميعاً".