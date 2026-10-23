سلام وجنبلاط يبحثان التطورات السياسية والأوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بحضور النائب وائل أبو فاعور.



وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.