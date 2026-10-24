العبسي يستنكر الهجوم على كنيسة الكرك في الأردن: الإرهاب لا دين له ولا وطن

استنكر بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي باسمه وباسم كنيسة الروم الملكيين بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلّين في كنيسة الكرك في المملكة الأردنية الهاشمية، اثناء اقامة جنازة احد ابناء الكنيسة وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى أبرياء لا ذنب لهم سوى انهم يشاركون بالتشييع .

واعتبر أنّ هذا العمل الإجرامي، يتنافى مع كل القيم الدينية والإنسانية، ويؤكد مجدداً أن الإرهاب لا دين له ولا وطن.

وتقدم من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ومن الشعب الاردني عموما والكنيسة الاردنية وعائلات الشهداء خصوصا باحر التعازي داعيا للجرحى بالشفاء العاجل.