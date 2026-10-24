استقرار جوي لغاية الاثنين يخرقه احتمال بعض الامطار المحلية...

استقرار جوي اليوم ولغاية الاثنين يخرقه احتمال بعض الامطار المحلية جدا شمالا وشرقاً، مع بقاء الحرارة فوق المعدلات. عودة المنخفضات منتصف الاسبوع المقبل مع انخفاض الحرارة.



تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: قليل السحب

-الحرارة : بين ٢١ و٢٩ ساحلا وبين ١١ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٧ و٢٥ على الـ ١٠٠٠متر

-متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

-الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

-الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa

-الانقشاع: جيد

-حال البحر: منخفض الموج

-حرارة سطح المياه ٢٦ درجة



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاحد: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٩ ساحلا وبين ١١ و٢٧ بقاعاً وبين ١٧ و٢٥ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الاثنبن: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٩ ساحلا وبين ١١ و٢٣ بقاعاً وبين ١٧ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.