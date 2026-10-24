الرئيس عون: القضاء والأمن متلازمان ويكمّل أحدهما الآخر والعدالة المتأخّرة ليست عدالة

أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من قصر العدل في طرابلس أن "القضاء والأمن متلازمان ويكمّل أحدهما الآخر. والعدالة المتأخّرة ليست عدالة. من حقّ المواطن أن نؤمّن له العدالة وقضاءً شفافاً ومستقلاً، فالاستقلالية تنطلق من الشخص نفسه ومن قراراته".



وقال: "محاربة الفساد أولوية، والحكومة الرقمية والقضاء العادل يسهمان في مكافحته وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية"، وقال: "على القاضي ألّا يُدين بريئاً وألّا يُبرّئ مجرماً".



ولفت الى انه تحقّقت هذا العام إنجازات قضائية كبيرة.

وشدد على اننا "إلى جانبكم، فلا تسمحوا لأحد بالتأثير عليكم، وأدّوا واجباتكم بما يمليه عليكم ضميركم".

الى ذلك، قال الرئيس عون من المديرية العامة للأمن العام في سراي طرابلس: "أشكركم على جهودكم في تأمين الخدمات للمواطنين. جئت لأقول لكم إنني إلى جانبكم، ولأدعوكم إلى مواصلة السير على هذا الطريق. نفتخر بالتطوّر الذي تحققونه، فخدمة المواطن مقدّسة، ونحن نرى حجم الجهود التي تبذلونها في سبيل".