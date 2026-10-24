صراف: نحتاج إلى دولة بلا حرب وبلا سلاح

اعتبر رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف أننا بحاجة لدولة لا حرب فيها ولا سلاح

وأكد صرف في حديث لـنهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن المطلوب الاستقرار في المنطقة، لافتا الى ان لبنان احد الاسباب لهد الاستقرار.

وقال: "طرابلس أكبر مدينة صناعية ويجب اعفاء الشمال من الضرائب".

وشدد على أن على الدولة سن القوانين ووضع الانظمة وعلى انه لا يمكن الاتكال على القطاع الخاص في هذا الشأن



وقال: "على المجتمع اللبناني ان يقول الامر لي والرؤساء الثلاثة لديهم الحكمة في اتخاذ القرارات".





