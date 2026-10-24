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رئيس الجمهورية يبارك لمرفأ طرابلس انضمامه الى مشروع الممرّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

أخبار لبنان
2026-10-24 | 04:13
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رئيس الجمهورية يبارك لمرفأ طرابلس انضمامه الى مشروع الممرّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا
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رئيس الجمهورية يبارك لمرفأ طرابلس انضمامه الى مشروع الممرّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

بارك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من مرفأ طرابلس، مجدّداً انضمام مرفأَي طرابلس وبيروت إلى مشروع الممرّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC).

وقال في بيان: "إنّ انضمام مرفأين، لا مرفأ واحدا، إنجاز يتطلّب خطوات متتابعة لترجمته على أرض الواقع. لدينا اليوم فرصة ليكون مرفأ طرابلس من أهمّ المرافئ، ومن واجبنا الوقوف إلى جانبكم ومساعدتكم. والهدف تطوير هذا المرفأ ليكون مركزاً حيوياً واقتصادياً للمنطقة وللبنان ككلّ".

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