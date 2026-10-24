الرئيس عون اطلع على واقع المنطقة الاقتصادية الخاصة

اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال جولته في طرابلس، على واقع المنطقة الاقتصادية الخاصة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، الدكتور حسان ضناوي، الذي عرض له الإجراءات المعتمدة لتفعيل الهيئة.