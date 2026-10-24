زيلينسكي: مستعدون لإنهاء الحرب مع روسيا بأسرع وقت ممكن

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لوقف الحرب مع روسيا بأسرع وقت ممكن، في تصريحات جديدة تعكس رغبة كييف في إنهاء القتال المستمر منذ أكثر من 4 سنوات.وقال زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة "ABC" الأميركية إن القوات الروسية تسيطر حالياً على نحو 19% من الأراضي الأوكرانية.