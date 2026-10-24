كنعان مثل عون وسلام في ذكرى داني شمعون وأربعين دوري شمعون: تضحياتهم دعوة للتمسّك بدولة قوية قرارها حرّ

مثّل النائب إبراهيم كنعان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، في القداس الذي أُقيم إحياءً لذكرى استشهاد داني شمعون وزوجته إنغريد ونجليهما طارق وجوليان، وفي أربعين النائب الراحل دوري شمعون في كنيسة مار الياس انطلياس.







وكتب كنعان على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «تبقى ذكراهم حاضرةً في وجداننا، رموزًا للبنان المبادئ والسيادة والحرية. وتبقى تضحياتهم دعوةً متجدّدة إلى التمسّك بدولة قوية قولًا وفعلًا، قرارها حرّ ومصيرها تحدّده هي، وتجمع اللبنانيين في وطن سيّد ومستقل ومستقر».

