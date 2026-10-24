أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
أنا غير
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جعجع مستقبلا منسقية الشوف: لبنان وُضع على السكة الصحيحة ولا عودة الى الوراء
أخبار لبنان
2026-10-24 | 08:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
جعجع مستقبلا منسقية الشوف: لبنان وُضع على السكة الصحيحة ولا عودة الى الوراء
التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، وفداً من منسقيّة القوّات في منطقة الشوف، برئاسة منسق المنطقة جان ميشال عون، ضمّ أعضاء مكتب المنسقيّة ورؤساء المراكز في المنطقة، في حضور المفتش العام في الحزب إدغار مارون والأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد.
وخلال اللقاء، حيّا جعجع العمل الذي يقوم به منسق المنطقة وأعضاء المنسقيّة ورؤساء المراكز، مشدداً على أن "الأولوية في المرحلة المقبلة يجب أن تبقى للاهتمام بالتركيبة الحزبيّة والبنية التنظيميّة في المنطقة وتعزيزها، باعتبار أنه من دون بنية حزبيّة متينة لا يمكن لأي حزب أن يتطوّر أو يكبر أو يوسّع حضوره ودوره".
وأكد جعجع أن "رأس مال القوّات الحقيقي هو أنتم، حيث من خلالكم يتبلور تنظيمها الحديدي"، لافتاً إلى أن "التطور السياسي والحزبي الذي شهدته القوّات اللبنانيّة لم يأتِ من فراغ، وإنما يرتكز على ركيزتين أساسيتين متلازمتين: الأولى هي النهج السياسي الواضح الذي تتبعه القوّات والصلابة في التمسك بمبادئها وقناعاتها، والثانية هي العمل التنظيمي المتواصل الذي شهده الحزب على مدى السنوات الماضية".
وشدد على أن "الركيزة الأولى لا تلغي الثانية بأي شكل من الأشكال، كما أن الثانية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الأولى"، موضحاً أن "المواقف والمبادئ، مهما كانت صلبة وواضحة، لا تكفي وحدها لتنمية الحزب وتطويره إذا لم تقترن بعمل تنظيمي جدي وفاعل على الأرض، كما أن التنظيم، مهما كان قوياً، لا يستطيع أن يؤدي دوره من دون قضية واضحة ومبادئ ثابتة ونهج سياسي يعرف الناس إلى أين يريد أن يصل".
وفي هذا السياق، توجّه جعجع إلى رؤساء المراكز، مشدداً على "أهمية الدور الذي يقومون به في قراهم وبلداتهم، باعتبار أنهم يمثلون الحزب فيها ويشكلون خط التماس الأول والمباشر مع الناس، وبالتالي فإن أداءهم وتصرفاتهم وطريقة تعاطيهم مع المواطنين لا تنعكس عليهم شخصياً أو على مراكزهم فحسب، وإنما على صورة القوّات اللبنانيّة ككل".
وأكد أن "المهمة الأولى لرئيس المركز والحزبيين في كل قرية هي الوقوف إلى جانب الناس، والاستماع إليهم ومساعدتهم بكل ما هو متاح وممكن، إلى جانب العمل الدؤوب على توسيع رقعة الانتماء الحزبي واستقطاب المزيد من اللبنانيين إلى المشروع الذي تمثله القوّات، من دون إغفال الاهتمام الدائم بالحزبيين والمناصرين ومواكبتهم والمحافظة على التواصل المستمر معهم".
سياسياً، طمأن جعجع الحضور إلى مستقبل لبنان، مؤكداً أنه "بالرغم من الأوضاع والصعوبات كلها التي نشهد، فإن لبنان وُضع على السكة الصحيحة، وبالتالي فإن المستقبل واعد"، موضحا أن "الوصول إلى المستقبل المنشود وسرعة تحقيقه يبقيان مرتبطين بجملة من الأمور الواجب تنفيذها ليس بالعوامل والتطورات فحسب، إلا أن الاتجاه الذي سلكه البلد بات واضحاً"، وقال: "قد تختلف سرعة الوصول، ولكن الوصول حتمي، والأكيد أنه لا عودة إلى الوراء".
وشكّل اللقاء أيضاً مساحة للحوار والنقاش، حيث تباحث جعجع مع أعضاء الوفد في مختلف الشؤون الحزبيّة والإنمائيّة والاجتماعيّة المتعلقة بمنطقة الشوف، واستمع منهم إلى عرض حول أوضاع المنطقة واحتياجات بلداتها وقراها، فضلاً عن أبرز التحديات التي تواجه العمل الحزبي فيها.
وكان اللقاء قد استُهل بالنشيد الوطني ونشيد حزب "القوّات اللبنانيّة"، ومن ثم كانت كلمة لمنسق منطقة الشوف جان ميشال عون شكر في مستهلها جعجع على ثقته، ووضعه في أجواء العمل الذي قامت به المنسقيّة خلال السنة المنصرمة، إضافة إلى المشاريع والخطوات التي يجري العمل عليها والتحضير لها للمرحلة المقبلة. كما توجّه بالشكر إلى رؤساء المراكز وأعضاء المنسقيّة على الجهود التي يبذلونها، مؤكداً أن "ما تحقق في المنطقة هو نتيجة عمل جماعي، وأنه لم يكن في استطاعته منفرداً تحقيق أي من هذه النتائج لولا جهودهم والتزامهم وعملهم المتواصل".
أخبار لبنان
مستقبلا
منسقية
الشوف:
لبنان
السكة
الصحيحة
الوراء
التالي
كنعان مثل عون وسلام في ذكرى داني شمعون وأربعين دوري شمعون: تضحياتهم دعوة للتمسّك بدولة قوية قرارها حرّ
اجتماع لأركان الطائفة الأرثوذكسية دان الهجوم على كنيسة القديس جاورجيوس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-29
بعد فوزه على كوريا... لبنان على السكة الصحيحة والعين على مواجهة الصين
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-29
بعد فوزه على كوريا... لبنان على السكة الصحيحة والعين على مواجهة الصين
0
آخر الأخبار
2026-10-13
الرئيس عون: نواصل الإجراءات والإصلاحات رغم الصعوبات، فلا شيء مستحيل وما زال أمامنا الكثير لكننا وضعنا الأمور على السكّة الصحيحة
آخر الأخبار
2026-10-13
الرئيس عون: نواصل الإجراءات والإصلاحات رغم الصعوبات، فلا شيء مستحيل وما زال أمامنا الكثير لكننا وضعنا الأمور على السكّة الصحيحة
0
آخر الأخبار
2026-10-01
نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد للـLBCI: الإتهامات بأن الأسعار ترتفع فقط ولا تنخفض غير صحيحة
آخر الأخبار
2026-10-01
نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد للـLBCI: الإتهامات بأن الأسعار ترتفع فقط ولا تنخفض غير صحيحة
0
أخبار لبنان
2026-09-21
وزير الثقافة من موقع قلعة الحصن في معاصر الشوف: أرض لبنان خصبة ومئات المواقع بانتظار الاكتشاف
أخبار لبنان
2026-09-21
وزير الثقافة من موقع قلعة الحصن في معاصر الشوف: أرض لبنان خصبة ومئات المواقع بانتظار الاكتشاف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:39
مقدّمة النّشرة المسائيّة 24-10-2026
أخبار لبنان
12:39
مقدّمة النّشرة المسائيّة 24-10-2026
0
أخبار لبنان
12:18
وزيرة التربية بحثت مع وفد من سفارة الاتحاد الأوروبي تأهيل البنى التحتية التربوية
أخبار لبنان
12:18
وزيرة التربية بحثت مع وفد من سفارة الاتحاد الأوروبي تأهيل البنى التحتية التربوية
0
أخبار لبنان
11:51
مؤسسة ميشال ضاهر تجمع المئات في مطرانية الفرزل وزحلة دعمًا لمرضى سرطان الثدي
أخبار لبنان
11:51
مؤسسة ميشال ضاهر تجمع المئات في مطرانية الفرزل وزحلة دعمًا لمرضى سرطان الثدي
0
أخبار لبنان
11:44
رئيس الجمهورية: لا انماء من دون امن
أخبار لبنان
11:44
رئيس الجمهورية: لا انماء من دون امن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-10-18
نتنياهو لا يزال يعتبر أن حصانه الرابح هو استئناف الحرب في أي من جبهاتها
أخبار دولية
2026-10-18
نتنياهو لا يزال يعتبر أن حصانه الرابح هو استئناف الحرب في أي من جبهاتها
0
آخر الأخبار
2026-10-20
التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض
آخر الأخبار
2026-10-20
التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض
0
آخر الأخبار
2026-06-04
حزب الله: استهداف ميركافا في محيط قلعة الشّقيف والموقع المستحدث التابع لجيش العدوّ على تلّة العويضة في بلدة العديسة
آخر الأخبار
2026-06-04
حزب الله: استهداف ميركافا في محيط قلعة الشّقيف والموقع المستحدث التابع لجيش العدوّ على تلّة العويضة في بلدة العديسة
0
صحة وتغذية
2026-10-20
ليس اللحم ولا السمك... مصدر بروتين غير متوقّع يتصدّر التصنيف الجديد
صحة وتغذية
2026-10-20
ليس اللحم ولا السمك... مصدر بروتين غير متوقّع يتصدّر التصنيف الجديد
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
12:31
يخنة اللحمة مع الفطر والبوريه من إعداد الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
12:31
يخنة اللحمة مع الفطر والبوريه من إعداد الشيف حنا طويل (فيديو)
0
أخبار لبنان
07:20
اجتماع لأركان الطائفة الأرثوذكسية دان الهجوم على كنيسة القديس جاورجيوس
أخبار لبنان
07:20
اجتماع لأركان الطائفة الأرثوذكسية دان الهجوم على كنيسة القديس جاورجيوس
0
أخبار لبنان
06:42
زيلينسكي: مستعدون لإنهاء الحرب مع روسيا بأسرع وقت ممكن
أخبار لبنان
06:42
زيلينسكي: مستعدون لإنهاء الحرب مع روسيا بأسرع وقت ممكن
0
آخر الأخبار
04:23
الرئيس عون من مرفأ طرابلس للـLBCI: زمن الاقصاء والتهميش ولى والشمال وطرابلس بقلب لبنان
آخر الأخبار
04:23
الرئيس عون من مرفأ طرابلس للـLBCI: زمن الاقصاء والتهميش ولى والشمال وطرابلس بقلب لبنان
0
أخبار دولية
03:46
ارتفاع عدد القتلى في اعتداء على كنيسة في الأردن الجمعة إلى ثمانية
أخبار دولية
03:46
ارتفاع عدد القتلى في اعتداء على كنيسة في الأردن الجمعة إلى ثمانية
0
تقارير نشرة الاخبار
03:15
جولة شمالية لرئيس الجمهورية استهلها من سراي طرابلس...
تقارير نشرة الاخبار
03:15
جولة شمالية لرئيس الجمهورية استهلها من سراي طرابلس...
0
أخبار دولية
16:05
ترامب: قد ننفذ عملية عسكرية أخرى ضد إيران
أخبار دولية
16:05
ترامب: قد ننفذ عملية عسكرية أخرى ضد إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
عملية الخليل تضع نتنياهو أمام اختبار أمني وسياسي قبل الانتخابات الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
14:41
عملية الخليل تضع نتنياهو أمام اختبار أمني وسياسي قبل الانتخابات الإسرائيلية
0
عالم الطبخ
13:53
نكهات مبتكرة وتوليفة استثنائية: برغر اللحم بصلصة الكلمار وسلطة الكولسلو بالتفاح مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
13:53
نكهات مبتكرة وتوليفة استثنائية: برغر اللحم بصلصة الكلمار وسلطة الكولسلو بالتفاح مع الشيف فادي زغيب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-10-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-10-2026
2
تقارير نشرة الاخبار
13:48
زيت الزيتون بين وفرة الإنتاج وتراجع الأسعار… وموسم الجنوب ينتظر التعافي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
زيت الزيتون بين وفرة الإنتاج وتراجع الأسعار… وموسم الجنوب ينتظر التعافي
3
أخبار دولية
13:18
هجوم دموي على جنازة في كنيسة بالكرك الأردنية… والملك عبدالله يتوعّد بأشدّ العقوبات
أخبار دولية
13:18
هجوم دموي على جنازة في كنيسة بالكرك الأردنية… والملك عبدالله يتوعّد بأشدّ العقوبات
4
أخبار لبنان
13:20
سلام يدين الاعتداء الإرهابي في الكرك ويؤكد تضامن لبنان مع الأردن
أخبار لبنان
13:20
سلام يدين الاعتداء الإرهابي في الكرك ويؤكد تضامن لبنان مع الأردن
5
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان على طريق النقل العام الحديث: خطة لتوسيع شبكة الباصات بأكثر من 50 مليون دولار
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان على طريق النقل العام الحديث: خطة لتوسيع شبكة الباصات بأكثر من 50 مليون دولار
6
آخر الأخبار
04:17
الرئيس عون من مرفأ طرابلس: لدينا ملء الثقة بالقضاء ولا تخافوا على السلم الاهلي
آخر الأخبار
04:17
الرئيس عون من مرفأ طرابلس: لدينا ملء الثقة بالقضاء ولا تخافوا على السلم الاهلي
7
تقارير نشرة الاخبار
13:25
فرنسا تتحصّن قبل سبت الغضب
تقارير نشرة الاخبار
13:25
فرنسا تتحصّن قبل سبت الغضب
8
أخبار دولية
00:17
التحالف العسكري بقيادة السعودية يعلن اعتراض صاروخ بالستي أطلق باتجاه الرياض
أخبار دولية
00:17
التحالف العسكري بقيادة السعودية يعلن اعتراض صاروخ بالستي أطلق باتجاه الرياض
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More