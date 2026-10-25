نديم الجميل جال في رشميا والتقى السعد ومتى

جال النائب نديم الجميل في بلدة رشميا، ترافقه رئيسة اقليم عاليه الكتائبي تيودورا بجاني والإعلامي سعد الياس.



واستهلّ الجميل زيارته من مدرسة مار قرياقوس للراهبات الانطونيات، حيث استقبلته رئيسة المدرسة الاخت رولا فغالي، وأضاءت شمعة على نيته، وعرضت أوضاع المدرسة والطلاب، وتطرقت إلى ضرورة بقاء أبواب الثانوية الرسمية مفتوحة وعدم إقفالها.



بعدها، توجه إلى مبنى البلدية، حيث كانت في استقباله رئيسة البلدية داليا فرح وعدد من الأعضاء ومنسق "القوات اللبنانية" في منطقة عاليه سليم ابي ضاهر، ورئيس مركز الكتائب في رشميا بسام ضاهر ومختار رشميا جوزف ابو سلوان، حيث جرى البحث في أوضاع البلدة وفي مشروع الطاقة الشمسية.



ثم انتقل إلى دير مار إلياس للروم الكاثوليك، حيث كان في استقباله الارشمندريت انطوان قسطنطين ومختار رشميا طوني نجم، وكانت مناسبة إطلع فيها الجميل على استكمال الأعمال في الدير وبناء القبة.



واختتم النائب الجميل جولته بالتوقف في ساحة رشميا وزيارة كنيسة مار قرياقوس الأثرية، حيث استقبله رئيس دير مار يوحنا المعمدان الأب جوزف عواد ومختار رشميا فادي الكفراوي وحشد من الاهالي، واطلع على تاريخ الكنيسة والتقط الصور التذكارية مع الحاضرين، إضافة إلى التقاط صورة تذكارية إلى جانب نُصب راعي الابرشية المارونية المطران إغناطيوس مبارك.



وكان الجميل قد زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى في بحمدون، ثم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب راجي السعد في عين تراز، بحضور المحامي مجد حرب.