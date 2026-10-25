أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام ردّاً على مروّجي الأخبار الكاذبة: إفلاس أخلاقي يُضاف إلى الإفلاس السياسي

أخبار لبنان
2026-10-25 | 16:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام ردّاً على مروّجي الأخبار الكاذبة: إفلاس أخلاقي يُضاف إلى الإفلاس السياسي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سلام ردّاً على مروّجي الأخبار الكاذبة: إفلاس أخلاقي يُضاف إلى الإفلاس السياسي

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام البيان التالي:

"تتداول بعض المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عارياً عن الصحة جملةً وتفصيلاً، يزعم أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أعطى أمراً بترحيل عميلين لجهاز الموساد الإسرائيلي، في محاولة رخيصة للنيل من سمعة رئيس مجلس الوزراء وتضليل الرأي العام عبر اختلاق روايات لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة.
والواقع أن الأجهزة الأمنية كانت قد أوقفت شخصين إثر الاشتباه بهما بسبب استخدام رقم هاتف يبدأ بالرمز الدولي (+972). وقد تبيّن خلال التحقيق أنهما فلسطينيّا الجنسية ومقيمان في مدينة رام الله في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يفسّر استخدامهما رقماً يحمل هذا الرمز.
وقد أجرت الأجهزة الأمنية التحقيقات اللازمة معهما بإشراف القضاء المختص، وتبيّن أن دخولهما إلى الأراضي اللبنانية تمّ بصورة قانونية، وأنهما سبق أن زارا لبنان مرات عدة، كما كانت بحوزتهما تذكرتا سفر صالحتان للمغادرة.
ويؤكد المكتب الإعلامي أن الرئيس سلام لم يتدخل في هذه القضية، لا من قريب ولا من بعيد، وأن الأجهزة الأمنية والقضاء المختص تولّيا متابعة الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة باستقلالية تامة، ومن دون أي تدخل من أي جهة كانت.
وإذ يستنكر المكتب الإعلامي نشر هذه الأخبار الملفّقة، فإنها إن دلّت على شيء، فإنما تدلّ على الإفلاس الأخلاقي الذي يُضاف إلى الإفلاس السياسي الذي يحرّك مروّجي مثل هذه الأكاذيب."

أخبار لبنان

ردّاً

مروّجي

الأخبار

الكاذبة:

إفلاس

أخلاقي

يُضاف

الإفلاس

السياسي

LBCI التالي
منسى: وزارة الدفاع الوطني سدَّدت منذ أكثر من شهرين كامل المستحقات المتراكمة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان
قباني من الكويت: مباحثات لتمويل مشاريع إنمائية في لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-08-31

ترامب: قيادة إيران في حالة فوضى تامة والشيء الوحيد لدى الإيرانيين هو الأخبار الكاذبة

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-26

ترامب: لا مكان للأخبار الكاذبة في البيت الأبيض وهذا الأمر استمر طويلا وكلف بلدنا كثيرا

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-20

وزير الخزانة الأميركيّ: لا توجد لدى إيران حاليًا أي شحنات نفط في البحر ويمكن تشبيه وضعها بشركة تتجه نحو الإفلاس

LBCI
أخبار دولية
2026-09-29

الحرس الثوري الإيراني: ترامب كاذب كبير ويجب إخبار الأميركيين بالحقيقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:20

منسى: وزارة الدفاع الوطني سدَّدت منذ أكثر من شهرين كامل المستحقات المتراكمة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:38

قباني من الكويت: مباحثات لتمويل مشاريع إنمائية في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:37

بعد لقاءات الوفد الإماراتي في بيروت... أين أصبحت الاستثمارات؟

LBCI
أخبار لبنان
13:02

الحاج حسن: لسنا من يوتر الأوضاع والأميركي والإسرائيلي يتغولان والسلطة تستجيب وما يجري هو احتلال للقرار السياسي اللبناني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-06-25

حريق يلتهم محصول حقل قمح في سهل سرعين

LBCI
منوعات
14:27

شاهده يمشي على القمر صغيراً واشترى منزله كبيراً... سرّ التبرع بـ 400 ألف دولار لمنزل أرمسترونغ

LBCI
عالم الطبخ
2026-10-23

نكهات مبتكرة وتوليفة استثنائية: برغر اللحم بصلصة الكلمار وسلطة الكولسلو بالتفاح مع الشيف فادي زغيب

LBCI
عالم الطبخ
2026-10-21

مزيج مبتكر بين الأسماك والدواجن: دجاج بالقريدس والسبانخ مع الشيف حنا طويل (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
14:53

وجبة سريعة وغنية بالبروتين: تورتيلا السلمون مع الشيف حنا طويل

LBCI
أخبار لبنان
14:38

قباني من الكويت: مباحثات لتمويل مشاريع إنمائية في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:37

بعد لقاءات الوفد الإماراتي في بيروت... أين أصبحت الاستثمارات؟

LBCI
أخبار دولية
14:25

الكرك تبكي ضحايا المجزرة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

سباق بين الدبلوماسية والتصعيد تشهده ساحات المنطقة... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
14:22

التستوستيرون يُشعل المواجهة بين أوباما وإدارة ترامب

LBCI
أخبار دولية
14:20

زعيم الليكود بنيامين نتنياهو أمام اختبار مصيري في الانتخابات التشريعية

LBCI
أخبار دولية
14:16

قبل 48 ساعة من الانتخابات البرلمانية... الإسرائيليون استيقظوا على هدير الطائرات وأصوات المدافع

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:14

مقدمة النشرة المسائية 25-10-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
00:52

الشرق الأوسط: حزب الله أبلغ بري مجدداً عدم التدخّل إسناداً لإيران في حال اندلاع الحرب… وطهران لن تطلب تدخّله

LBCI
أخبار لبنان
11:02

قائد الجيش في بريطانيا: دعم الجيش وخيارات ما بعد اليونيفيل على طاولة البحث

LBCI
منوعات
16:46

طفل وُلِدَ بشارب رجل: فيديو اقتحم الانترنت... كيف يفسّره الطبّ؟ (فيديو)

LBCI
حال الطقس
04:29

حرارة فوق معدلاتها اليوم وغدًا… وأمطار رعدية متوقعة الثلاثاء خصوصًا في الشمال

LBCI
أخبار لبنان
16:06

سلام ردّاً على مروّجي الأخبار الكاذبة: إفلاس أخلاقي يُضاف إلى الإفلاس السياسي

LBCI
أخبار لبنان
07:45

الرئيس عون يعزّي الملك عبدالله الثاني بضحايا الاعتداء الإرهابي على كنيسة في الأردن ويؤكد تضامن لبنان مع الأردن

LBCI
خبر عاجل
14:14

الحوثيون يعلنون أنهم استهدفوا مطار الرياض وقاعدة جوية وقاعدة بحرية في جنوب السعودية

LBCI
رياضة
04:02

الكلاسيكو اليوم... كل ما يجب معرفته عن الصراع التاريخي بين برشلونة وريال مدريد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More