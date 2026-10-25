منسى: وزارة الدفاع الوطني سدَّدت منذ أكثر من شهرين كامل المستحقات المتراكمة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان

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منسى: وزارة الدفاع الوطني سدَّدت منذ أكثر من شهرين كامل المستحقات المتراكمة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان
أخبار لبنان
2026-10-25 | 17:20
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منسى: وزارة الدفاع الوطني سدَّدت منذ أكثر من شهرين كامل المستحقات المتراكمة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان
صدر بيان عن وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، جاء فيه: "ورد في تقرير خلال نشرة الأخبار على إحدى المحطات التلفزيونية اللبنانية أن الجيش اللبناني لم يسدّد حتى الآن مستحقاته المالية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، والبالغة نحو 4.6 ملايين دولار أميركي. وفي هذا الإطار، يؤكد الوزير منسى أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن وزارة الدفاع الوطني قد عمدت منذ أكثر من شهرين إلى تسديد كامل المستحقات المتراكمة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، والبالغة قيمتها نحو 11 مليوناً و430 ألف دولار أميركي".
وأضاف: "يُذكر في هذا السياق أن وزير الطاقة والمياه جو الصدي كان قد زار، بتاريخ 21 آب 2026، وزير الدفاع الوطني في مكتبه، وأعرب خلال اللقاء عن شكره وتقديره لتسديد كامل المبالغ المتراكمة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، مشيداً بكون وزارة الدفاع الوطني كانت السباقة في تسديد مستحقاتها".
وأكد اللواء منسّى "حرصه على توضيح الحقائق ووضع المعلومات الدقيقة في متناول الرأي العام"، داعياً إلى "توخّي الدقة والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، ولا سيما تلك المتعلقة بالمؤسسة العسكرية".
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