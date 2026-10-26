قائد الجيش استقبل سفير كازاخستان وعائلة المقدم الشهيد محمد فرحات

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة السفير الكازاخستاني في لبنان Rasul Jumaly ، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



خلال اللقاء، أعرب السفير Jumaly عن تقديره لجهود المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار الداخلي.



كما استقبل عائلة المقدّم الشهيد محمد فرحات، الذين شددوا على "أهمية الوقوف إلى جانب الجيش في ظل ما يبذله من تضحيات من أجل الوطن"، وقدّموا للعماد هيكل درع الشهيد لمناسبة مرور عامَين على استشهاده.



من جهة أخرى، أشاد قائد الجيش بمناقبية الشهيد، مؤكدًا "أنّ المؤسسة ستبقى وفية لتضحيات شهدائها".