الجيش يوقف المطلوب في جريمة قتل في بلدة الهيشة - عكار

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الهيشة - عكار، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، المواطن (م.ا.) لإقدامه على قتل شقيقه (ع.ا.) بتاريخ 14/2/2025 بسبب خلافات عائلية، ولارتكابه جرائم أخرى منها: محاولة قتل، خطف وسلب، افتعال الإشكالات.



بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".