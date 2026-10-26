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باسيل لـ عشرين 30: لا نريد عداءً داخليًا وندعو إلى مقاربة هادئة للمرحلة

أخبار لبنان
2026-10-26 | 17:14
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باسيل لـ عشرين 30: لا نريد عداءً داخليًا وندعو إلى مقاربة هادئة للمرحلة
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باسيل لـ عشرين 30: لا نريد عداءً داخليًا وندعو إلى مقاربة هادئة للمرحلة

رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في حديث لبرنامج «عشرين 30»، أنّ نتنياهو بعد الانتخابات سيكون أكثر قسوة، وهذا واضح من الشراسة التي يتعامل بها. وأعرب عن أمله ألّا يدخل حزب الله الحرب للمرة الثالثة، وقال: «نطلب منه مجددًا، كما طلبنا من السيد حسن، عدم دخول الحرب».

وأضاف: «بالقدرة العسكرية، لا يتمكّن حزب الله الآن من الدفاع لمنع المزيد من الاحتلال الإسرائيلي، فكيف إذًا يُهاجم؟». وتابع: «أنريد نقل جبهة الجنوب إلى الداخل أم إقفال كلّ الجبهات؟ وأنا لا أحب الشعبوية ولا أريد نقل الصراع إلى صراع داخلي».

وفي الشأن السياسي، قال باسيل: «قلت إنني لست مرشحًا للرئاسة لأنّه يجب انتظار الظروف المناسبة، ولا مشكلة شخصية مع الرئيس نواف سلام، لكن هناك خلافًا على أمور اتفقنا عليها ولم ينفّذها».

واعتبر أنّ قائد الجيش يُبدي الكثير من الحكمة والوطنية، وقال: «فليعطوه قرارًا واضحًا وليقل إنّه يستطيع تنفيذه أو لا، وبإمكانهم إقالته أيضًا، ولكن بلا شعبوية».

وفي ما يتعلّق بملف السلاح، قال باسيل: «أقترح أن يكون هناك قرار بتكليف قوات دولية متوازنة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة، مهمّتها تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وضمانتها انتشار الجيش اللبناني وتمكينه بما يلزم، بما يعني حصر السلاح». وأضاف: «باتفاق الإطار، لبنان أعطى كلّ شيء ولم يأخذ شيئًا، وهناك موقف أميركي إسرائيلي حاسم لعدم التجديد لليونيفيل».

وأشار باسيل إلى أنّه يقدّر موقف وليد جنبلاط «العاقل» في هذه المرحلة، ولديه مقاربة واعية تحمي مجتمعه والبلد، لافتًا إلى أنّه «من الضروري أن نلتقي جميعًا».

وفي الملف الأمني، قال: «أنا خائف من تضخيم موضوع متفجرات ضهر البيدر والاختلاف على القضاء، ولست في موقع تحديد هدف الحادثة، فأصحابها أعلنوا هدفها».

وأضاف: «هناك أجواء أمنية غير جيّدة في البلد، فلنوقف التحريض والشعبوية والمزايدة على رئيس الجمهورية، فهو ورئيس الحكومة الأكثر مضيًا في موضوع سلاح حزب الله». وتابع: «تأتيني يوميًا تنبيهات أمنية، وأنا من الذين يحقّ لهم أن يكون بالهم مشغولًا. ألم تسمعوا مثلًا التهديدات في موضوع العفو؟ أقول: أوقفوا التحريض ولنكن هادئين في مقاربة المرحلة».

وشدّد باسيل على أنّه لا تربطهم علاقة جيدة بحزب الله اليوم، قائلًا: «نحن نتكلّم مع الجميع ولا نريد عداءً داخليًا». وأضاف: «ابن الدولة وابن الجيش غير ابن الميليشيا»، معتبرًا أنّ على المسيحيين مسؤولية.

وفي ملف الكهرباء، قال باسيل: «كلّ شي منيح منحيّيه، بس ما منشارك بالكذب على الناس»، معتبرًا أنّهم يخالفون القانون اليوم في موضوع صلاحيات الوزير وغيرها من المواضيع. وأوضح: «نحن وضعنا مشروعًا مفصلًا للكهرباء، ولم يكن مشروعنا وحدنا لأنّ الحكومة أقرّته بالإجماع، لكن الكل، ومن ضمنهم القوات، عرقلوا التنفيذ، وكنا أقلية في مجلس الوزراء».

وفي ملف السجون، قال باسيل: «يمكن حلّ مشكلة اكتظاظ السجون بالاقتراح الذي تقدّمنا به وبطعننا في موضوع العفو، فهذا إنجاز لكلّ البلد».

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