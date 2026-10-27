الرئيس عون: نرغب في أن تستكمل "اليونيفيل" مهمتها ونرحّب بأي قوة أوروبية بديلة بالتعاون مع الأمم المتحدة في حال تعذّر التمديد

أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون أن لبنان يرغب في أن تستكمل قوات "اليونيفيل" مهمتها العملانية في الجنوب، ويرحّب بأي قوة أوروبية بديلة بالتعاون مع الأمم المتحدة، في حال تعذّر التمديد.



وأكد خلال استقباله وزيرة الخارجية والدفاع الإيرلندية Helen McEntee، أن الدعم اللوجستي والتقني الذي يمكن أن تقدّمه القوة البديلة لـ"اليونيفيل" سيكون له أثر إيجابي في تسهيل مهمة الجيش اللبناني وتيسير حياة المجتمع الجنوبي.



وكشف الرئيس عون أن الاتصالات مستمرة مع واشنطن من أجل وضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب.



وقال: "إسرائيل، عبر اعتداءاتها، تضع العراقيل أمام تطبيق اتفاق الإطار، ما يحول دون تمكين الجيش اللبناني من بسط سيادة الدولة حتى الحدود وإعادة الاستقرار".



وأكد رئيس الجمهورية أن لبنان يتطلّع إلى دعم الدول الصديقة، ومنها إيرلندا، للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الجنوب وإعادة الأسرى، وتمكين الدولة من إعادة إعمار القرى المهدّمة وإعادة أهاليها إليها.



أما الوزيرة الإيرلندية فأكدت أن دعم إيرلندا للبنان سيتواصل رغم الظروف الصعبة التي تمرّ بها المنطقة.