أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
18
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
21
o
متن
21
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
23
o
البقاع
18
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
21
o
متن
21
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اجراءات وتدابير عمليّة في وزارة الصناعة لتسريع انجاز معاملات المصانع المدمّرة والمتضرّرة
أخبار لبنان
2026-10-27 | 08:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اجراءات وتدابير عمليّة في وزارة الصناعة لتسريع انجاز معاملات المصانع المدمّرة والمتضرّرة
أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري التعميم رقم 82/1 تضمّن "وضع وزارة الصناعة اجراءات وتدابير عمليّة من أجل تسريع انجاز معاملات المصانع المدمّرة والمتضرّرة."
وجاء في التعميم:
"نظراً للظروف الاستثنائية التي مرّ بها لبنان ، وما نتج عنها من أضرار جسيمة طالت عددًا من المصانع ومنشآتها وتجهيزاتها بصورة كلّية أو جزئيّة، وانطلاقًا من حرص وزارة الصناعة على دعم المؤسسات الصناعية المتضرّرة ومساعدتها على الاستمرار وإعادة العمل والإنتاج،
وحيث إنّ استمرار إصدار الشهادات الصناعية لهذه المؤسسات من شأنه أن يمكّن أصحابها من متابعة معاملاتهم والاستفادة من الحقوق والتسهيلات والتدابير المخصّصة للمؤسسات الصناعية، بما يساعد على إعادة تأهيل المصانع المتضررة وعودتها إلى العمل،
بناء عليه، يطلب التقيّد بالاتي:
- أولاً: إعطاء الأولويّة، وبصورة استثنائيّة لإنجاز معاملات المصانع المدمّرة والمتضررة ، وفقًا للأصول والأنظمة المرعيّة.
- ثانياً تسهيل منح وتجديد الشهادات الصناعية لهذه المصانع، استناداً الى المستندات المتوافرة في ملفّاتها، مع مراعاة طبيعة الأضرار والظروف الاستثنائية التي حالت دون استكمال بعض المستندات أو الشروط في مواعيدها.
- ثالثا: على الوحدات واللجان المعنيّة، كلٌّ ضمن اختصاصه، عدم التشدّد في الإجراءات الشكليّة غير الجوهرية التي يتعذّر استكمالها مؤقتاً بسبب الأضرار اللاحقة بالمصانع، على أن تستكمل المستندات المطلوبة عند زوال أسباب التعذّر، وذلك بما لا يخالف النصوص القانونية والأنظمة المرعيّة.
- رابعا: تُعطى هذه المعاملات صفة الاستعجال والأولوية في المعالجة، وعلى الوحدات المختصّة متابعة إنجازها بالسرعة الممكنة وإفادتنا عن أي عائق قانوني أو إداري يحول دون ذلك.
على جميع المعنيّين التقيّد بمضمون هذا التعميم والعمل بموجبه كلُّ ضمن نطاق اختصاصه، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبما يضمن دعم المؤسسات الصناعية المتضررة وتسريع عودتها إلى العمل والإنتاج."
أخبار لبنان
وتدابير
عمليّة
وزارة
الصناعة
لتسريع
انجاز
معاملات
المصانع
المدمّرة
والمتضرّرة
التالي
الجيش يحرر مخطوفتَين سوريّتَين في منطقة الهرمل
فريد البستاني بعد لقائه وزير المالية: الموازنة بشكلها الحالي بحاجة الى تعديلات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-21
وزير العمل يذكّر بتعميم صدر عنه لتبسيط الاجراءات وتسهيل انجاز معاملات المواطنين
أخبار لبنان
2026-10-21
وزير العمل يذكّر بتعميم صدر عنه لتبسيط الاجراءات وتسهيل انجاز معاملات المواطنين
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-09
أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-09
أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية
0
أخبار لبنان
2026-08-10
سلام بحث مع البنك الدولي في مواءمة المشاريع مع أولويات الحكومة وإعادة إعمار المناطق المتضررة: الحاجة ملحّة لتسريع إعادة الإعمار بما يدعم صمود الجنوبيين وعودتهم
أخبار لبنان
2026-08-10
سلام بحث مع البنك الدولي في مواءمة المشاريع مع أولويات الحكومة وإعادة إعمار المناطق المتضررة: الحاجة ملحّة لتسريع إعادة الإعمار بما يدعم صمود الجنوبيين وعودتهم
0
أمن وقضاء
2026-10-17
تدابير سير غدا في المعاملتين وشارع عمر الداعوق وعين المريسة وشارل حلو بسبب أنشطة اجتماعية ورياضية
أمن وقضاء
2026-10-17
تدابير سير غدا في المعاملتين وشارع عمر الداعوق وعين المريسة وشارل حلو بسبب أنشطة اجتماعية ورياضية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:50
رئيس الرابطة المارونية: نريد شرقاً لا تُقرعُ فيه أجراسُ الكنائس حداداً بل فرحاً بالحياة
أخبار لبنان
10:50
رئيس الرابطة المارونية: نريد شرقاً لا تُقرعُ فيه أجراسُ الكنائس حداداً بل فرحاً بالحياة
0
أمن وقضاء
10:49
توقيف سيدة بجرم سرقة و4 مطلوبين للقضاء...
أمن وقضاء
10:49
توقيف سيدة بجرم سرقة و4 مطلوبين للقضاء...
0
آخر الأخبار
10:24
رسالة شكر من البابا إلى الرئيس عون
آخر الأخبار
10:24
رسالة شكر من البابا إلى الرئيس عون
0
أمن وقضاء
10:11
الجيش يحرر مخطوفتَين سوريّتَين في منطقة الهرمل
أمن وقضاء
10:11
الجيش يحرر مخطوفتَين سوريّتَين في منطقة الهرمل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:11
الجيش يحرر مخطوفتَين سوريّتَين في منطقة الهرمل
أمن وقضاء
10:11
الجيش يحرر مخطوفتَين سوريّتَين في منطقة الهرمل
0
اقتصاد
2026-10-12
لبنان يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي في بانكوك... وجابر يستهلّ لقاءاته
اقتصاد
2026-10-12
لبنان يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي في بانكوك... وجابر يستهلّ لقاءاته
0
أخبار دولية
2026-01-28
وكالة: روسيا والهند ستجريان تدريبات بحرية مشتركة الشهر المقبل
أخبار دولية
2026-01-28
وكالة: روسيا والهند ستجريان تدريبات بحرية مشتركة الشهر المقبل
0
آخر الأخبار
2026-03-10
الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية: منفذنا الوحيد هو خط أنابيب الشرق-الغرب بسعة 7 ملايين برميل يوميا والذي نستغله للخام العربي الخفيف والخفيف جدا
آخر الأخبار
2026-03-10
الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية: منفذنا الوحيد هو خط أنابيب الشرق-الغرب بسعة 7 ملايين برميل يوميا والذي نستغله للخام العربي الخفيف والخفيف جدا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
09:48
إسرائيل تنتخب… ومشاركة هي الأعلى منذ 1973
تقارير نشرة الاخبار
09:48
إسرائيل تنتخب… ومشاركة هي الأعلى منذ 1973
0
تقارير نشرة الاخبار
09:47
الإسرائيليون يصوتون في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر 2023... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
09:47
الإسرائيليون يصوتون في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر 2023... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار دولية
09:44
بوتين يلتقي بزشكيان وأمير قطر في موسكو لبحث التعاون والطاقة
أخبار دولية
09:44
بوتين يلتقي بزشكيان وأمير قطر في موسكو لبحث التعاون والطاقة
0
أخبار دولية
08:27
السياسي الفلسطيني سعيد نفاع الـLBCI: للصوت العربي في الانتخابات الإسرائيلية وزنٌ كبيرٌ جدا
أخبار دولية
08:27
السياسي الفلسطيني سعيد نفاع الـLBCI: للصوت العربي في الانتخابات الإسرائيلية وزنٌ كبيرٌ جدا
0
أخبار دولية
08:17
قطر: على إيران إظهار حسن النوايا كي تنجح جهود الوساطة
أخبار دولية
08:17
قطر: على إيران إظهار حسن النوايا كي تنجح جهود الوساطة
0
اقتصاد
08:13
جابر اجتمع مع وفد من البنك الدولي... وهذا ما جرى بحثه
اقتصاد
08:13
جابر اجتمع مع وفد من البنك الدولي... وهذا ما جرى بحثه
0
أخبار لبنان
08:08
بشرى سارة من وزير الصحة: البدء بتغطية عمليات زرع القوقعة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين سنة و6 سنوات
أخبار لبنان
08:08
بشرى سارة من وزير الصحة: البدء بتغطية عمليات زرع القوقعة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين سنة و6 سنوات
0
أخبار دولية
02:39
رئيس مركز الإحصاء والدراسات الاستراتيجية إيليا إيليا بشأن الإنتخابات الإسرائيلية: لا يمتلك أي معسكر 61 مقعدًا بمفرده
أخبار دولية
02:39
رئيس مركز الإحصاء والدراسات الاستراتيجية إيليا إيليا بشأن الإنتخابات الإسرائيلية: لا يمتلك أي معسكر 61 مقعدًا بمفرده
0
أخبار دولية
01:23
فتح صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية الإسرائيلية
أخبار دولية
01:23
فتح صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية الإسرائيلية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
03:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
04:39
تعميم صورة مشتبه به باستدراج فتيات وتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ وابتزازهنّ... هل من وقعت ضحيّته؟
أمن وقضاء
04:39
تعميم صورة مشتبه به باستدراج فتيات وتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ وابتزازهنّ... هل من وقعت ضحيّته؟
3
حال الطقس
04:10
الطقس متقلب وممطر...
حال الطقس
04:10
الطقس متقلب وممطر...
4
أخبار دولية
01:02
ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"
أخبار دولية
01:02
ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"
5
أمن وقضاء
05:48
مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون
أمن وقضاء
05:48
مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون
6
أمن وقضاء
06:51
غادرت منزل جدّيها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
06:51
غادرت منزل جدّيها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
7
رياضة
05:49
نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز
رياضة
05:49
نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز
8
تقارير نشرة الاخبار
14:34
مجزرة الاردن: هكذا سقط الشقيقان ونسيبهما في قبضة الأمن الأردني
تقارير نشرة الاخبار
14:34
مجزرة الاردن: هكذا سقط الشقيقان ونسيبهما في قبضة الأمن الأردني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More