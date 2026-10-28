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مرفأ بيروت والمدينة… ورشة جديدة لاستكمال مشروع التكامل

أخبار لبنان
2026-10-28 | 10:39
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مرفأ بيروت والمدينة… ورشة جديدة لاستكمال مشروع التكامل
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مرفأ بيروت والمدينة… ورشة جديدة لاستكمال مشروع التكامل

استكمالاً للمسار الذي أطلقته إدارة واستثمار مرفأ بيروت بالتعاون مع البنك الدولي لوضع مشروع للتكامل بين المرفأ والمدينة، عُقدت في المرفأ ورشة عمل خصصت لمواصلة البحث في أبعاد هذا التكامل وسبل ترجمته إلى رؤية عملية، بمشاركة الجهات المعنية والخبرات المتخصصة.

وحضر الورشة رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت المهندس إبراهيم زيدان، ومسؤولة المشروع في البنك الدولي بان إدلبي، والمدير العام للنقل البري والبحري مازن بصبوص، والمدير العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ربيع صبرا، إلى جانب عدد من المعنيين والاختصاصيين, فيما أدار أعمال الورشة عضو مجلس إدارة مرفأ بيروت رامي سمعان. 

النفّي

وفي كلمته، أكد النفّي أن الورشة تشكل استكمالاً للعمل الذي بدأ منذ فترة بدعم من البنك الدولي لإيجاد إطار للمشاركة والتعاون والتكامل بين مرفأ بيروت والمدينة، مشيراً إلى أن هذا التوجه كان منذ توليه مسؤولية إدارة المرفأ من بين أولوياته، انطلاقاً من أن المرفأ «لا يحمل اسم المدينة فحسب، بل هو جزء منها وفي داخلها».

وشدد على أن المطلوب اليوم هو أن ينفتح المرفأ على مدينته ويتكامل معها، مجدداً تبني مفهوم «المصالحة» بين المرفأ وبيروت، ومؤكداً أن هذا المسار لا يقتصر على الخطط والدراسات والمشاريع المستقبلية، بل يجب أن يترجم في العمل والتنسيق اليومي.

وأكد النفّي في هذا السياق أن رسم العلاقة المستقبلية بين المرفأ والمدينة لا يمكن أن يقتصر على إدارة المرفأ والمحافظة والبلدية، بل يتطلب الاستماع إلى مختلف المعنيين والخبرات الهندسية والعمرانية والمجتمعية، قائلاً: "بيروت هي القلب، والمرفأ هو الرئة للاقتصاد"، والتكامل بينهما يستدعي مشاركة كل الجهات وشرائح المجتمع ذات الصلة.

عبود

من جهته، اعتبر عبود أن المدينة والمرفأ توأمان لا ينفصلان، وأن ازدهار المرفأ ينعكس على بيروت، كما أن أي ضرر يصيبه يمتد إلى المدينة، مستذكراً في هذا السياق كارثة انفجار الرابع من آب.

وأشار إلى الدور التاريخي للمرفأ في نمو بيروت وتطورها، مؤكداً أن خطط تطويره وتوسيعه وإعادة وضعه على الخريطة الدولية تحمل فوائد مباشرة للعاصمة ولبنان، ما يستدعي احتضان هذا المسار وتعزيز التعاون بين المرفأ والمدينة.

ولفت عبود إلى أن التعاون بين الجانبين من شأنه أن يتيح معالجة ملفات مشتركة، بينها مداخل المرفأ وحركة السير ومنطقة الكرنتينا، إلى جانب البحث في آليات للاستفادة من الأراضي العائدة للمرفأ والبلدية في محيطه، مشيراً إلى أهمية الدراسات الجارية في وضع خطة تفصيلية لهذا التكامل.

زيدان

بدوره، شدد زيدان على أن تطوير العلاقة بين المرفأ والمدينة يجب أن يضع مصلحة أهل بيروت وحقوقهم في صلب المشروع، بحيث يشكل تطوير المرفأ رافعة للاقتصاد وفرص العمل، وينعكس إيجاباً على المؤسسات والمصالح المحلية، ويسهم في تحسين الحركة المرورية والبيئة الحضرية وتعزيز ارتباط المرفأ بالنسيج الاجتماعي والعمراني للمدينة، من دون المساس بمتطلبات عمله وكفاءته.

واعتبر أن نجاح العلاقة بين المدينة والمرفأ لا يقاس بالمشاريع المنفذة وحدها، بل بمدى انعكاسها على حياة الناس وكرامتهم ومستقبل مدينتهم، آملاً أن تفضي النقاشات إلى مقترحات عملية وشراكة جدية بين البلدية وإدارة المرفأ وسائر الجهات المعنية.

إدلبي

من جهتها، أكدت إدلبي التزام البنك الدولي بمواكبة مسار التكامل بين مرفأ بيروت والمدينة، مثمنة التعاون مع إدارة المرفأ وسائر الجهات المعنية والمشاورات التي جرت خلال المرحلة الماضية، معتبرة أن المشروع يمثل فرصة مهمة لتوحيد الجهود والعمل المشترك.

وأوضحت أن التكامل بين المرفأ والمدينة ينطوي على أبعاد متعددة، وأن الهدف من الورشة هو التعمق في هذه الأبعاد وتحديد ما تعنيه في سياق بيروت تحديداً، في ضوء خصوصية المدينة من جهة وطبيعة المرفأ وعملياته من جهة أخرى، بما يتيح بلورة مقاربة تتلاءم مع واقع العاصمة ومرفئها.
 
 
 
 
 
 

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