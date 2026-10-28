الرئيس عون: مطار رفيق الحريري الدولي ليس مجرد مرفق للنقل الجوي بل هو بوابة لبنان الى العالم

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في حضور وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني وفد هيئة إدارة مؤسسة مطار بيروت برئاسة المهندس محمد شاتيلا وعضوية : وليد شقير، سليمان جابر، جلال حيدر، عادل حسن الدين والسيدة ديزي حنا.



واطلع الرئيس من الوفد على الخطوط العريضة للخطة التي تعتزم الهيئة وضعها لتطوير مطار رفيق الحريري الدولي والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد.



وتمنى الرئيس عون لرئيس الهيئة واعضائها التوفيق في المهام الموكولة اليهم، مؤكدا دعمه للخطوات الآيلة الى تطوير مطار رفيق الحريري الدولي، ومواكبة التقدم الحاصل في المطارات الدولية المتطورة من مختلف النواحي.



وقال: "ان مطار رفيق الحريري الدولي ليس مجرد مرفق للنقل الجوي، بل هو بوابة لبنان الى العالم، وواجهته امام الوافدين اليه، ومنه تنطلق صورة الدولة اللبنانية. لذلك تقع على عاتقكم مسؤولية تطوير أدائه وتحسين الخدمات فيه، وضمان اعلى معايير السلامة بما يعكس صورة لبنان الذي نريد استعادته دولة حديثة ومنظمة وقادرة على مواكبة التطور".



ودعا الرئيس عون أعضاء المؤسسة الى "العمل بروح الفريق الواحد بعيدا عن المصالح الشخصية والحسابات الضيقة، لأن المطلوب إدارة قائمة على الكفاءة والشفافية والمحاسبة، تحافظ على المال العام، وتضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وتعمل على تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة من خلال النتائج الملوسة لا الوعود".