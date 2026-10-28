رئيس الحكومة ترأس اجتماعا بحث في الملفات البيئية والنفايات واستقبل وفداً من الاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي والشباب التقدمي

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا حضرته وزيرة البيئة تمارا الزين، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة مروان رزق الله.



استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وفداً من الاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي ومنظمة الشباب التقدمي، بحضور عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور.



وخلال اللقاء، تم البحث في قضايا الشباب اللبناني والتطورات في لبنان والمنطقة.