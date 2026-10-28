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الشباب والشابات يساهمون في صياغة الاستراتيجية الوطنية للشباب في لبنان 2026–2030
أخبار لبنان
2026-10-28 | 12:58
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الشباب والشابات يساهمون في صياغة الاستراتيجية الوطنية للشباب في لبنان 2026–2030
اجتمع أكثر من 300 شاب وشابة من مختلف أنحاء شمال لبنان، من جامعات ومراكز مجتمعية وجمعيات شبابية ومنظمات غير حكومية ومعاهد مهنية، لتبادل تجاربهم وتحديد أولوياتهم واقتراح حلول للتحديات التي تواجههم، وذلك في إطار الجولة الثانية من المشاورات الوطنية والأولى من المشاورات الإقليمية بشأن الاستراتيجية الوطنية للشباب في لبنان 2026–2030.
وتقود وزارة الشباب والرياضة هذه المشاورات بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتأتي هذه المشاورات استكمالاً للمسار الوطني الذي أُطلق في شباط 2026، قبل أن يتوقف مؤقتاً بسبب الأوضاع الأمنية.
ومع استئناف الحوار، تتواصل الجهود لضمان أن تعكس الاستراتيجية واقع الشباب والشابات وتطلعاتهم المتنوعة في مختلف أنحاء لبنان، وأن توفّر إطاراً وطنياً منسّقاً لتعزيز فرصهم ومشاركتهم ورفاههم.
وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الشباب والشابات في لبنان، من الانقطاع عن التعليم ومحدودية فرص الحصول على عمل لائق إلى تداعيات الأزمات المتعاقبة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يواصل الشباب والشابات أداء دور أساسي في دعم مجتمعاتهم، وتعزيز الابتكار، والإسهام في التماسك الاجتماعي والتعافي، ما يجعل مشاركتهم في تحديد الأولويات الوطنية أمراً أساسياً للاستجابة لاحتياجاتهم والاستفادة من قدراتهم.
وتوفّر المشاورات مساحة للشباب والشابات للتعبير عن آرائهم وتحديد أولوياتهم واقتراح حلول في مجموعة من المجالات التي تمسّ حياتهم ومستقبلهم، تشمل التعليم والمهارات، والتوظيف وريادة الأعمال، والصحة والرفاه، بما في ذلك الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، والاستدامة البيئية، والمواطنة الفاعلة، والسلام والتماسك الاجتماعي.
بايرقداريان
وقالت وزيرة الشباب والرياضة، الدكتورة نورا بايرقداريان في كلمتها: "يجب أن تنطلق الاستراتيجية الوطنية للشباب من أولويات الشباب والشابات أنفسهم وتطلعاتهم. ومن خلال هذه المشاورات، نعمل على تعزيز مشاركتهم في صياغة إطار وطني يستجيب لاحتياجاتهم ويوسّع الفرص المتاحة أمامهم. وتقع على عاتقنا مسؤولية ترجمة مساهماتهم إلى أولويات واضحة، وعمل منسّق، وتقدّم ملموس".
كرامي
وقالت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي: "إنّ إتاحة المجال أمام الطلاب والطالبات للتعبير عن آرائهم ليست مجرّد إضافة إلى العملية التعليمية، بل هي إحدى السبل التي يتعلّم من خلالها الشباب والشابات معنى المواطنة: أن يكون لهم الحق في أن تُسمع أصواتهم، وأن تقع على عاتقهم أيضاً مسؤولية المساهمة".
كورسي
وقال ممثل منظمة اليونيسف في لبنان ماركوليجي كورسي: "الشباب والشابات ليسوا مستقبل لبنان فحسب، بل يساهمون اليوم بالفعل في تعافيه وتنميته وتعزيز قدرته على الصمود. ومشاركتهم في صياغة السياسات الوطنية هي حق لهم وشرط أساسي لجعل هذه السياسات أكثر استجابةً لاحتياجاتهم وشمولاً وفعاليةً». وأضاف: «تلتزم اليونيسف بدعم استراتيجية تستثمر في مهارات الشباب والشابات وعافيتهم والفرص المتاحة لهم، مع ضمان استمرار أخذ أصواتهم في الاعتبار في القرارات والإجراءات التي تؤثر في حياتهم".
فيليبوز
وقالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، أنانديتا فيليبوز: "سيكون الشباب والشابات في صميم تصميم الاستراتيجية الوطنية للشباب وتطويرها وتنفيذها. وتشمل الأولويات الرئيسية التي عبّر عنها شباب وشابات لبنان سلامتهم وأمنهم وحمايتهم وصحتهم، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، إضافةً إلى الدعم في مجال الصحة النفسية». وأضافت: «يلتزم صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم وزارة الشباب والرياضة وشركائنا لترجمة هذه الأولويات إلى إجراءات عملية، بالتعاون مع الشباب والشابات ومن أجلهم".
بركة
وقال ممثل رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران الدكتور بلال بركة:"نعتزّ باستضافة الجولة الثانية من المشاورات بشأن الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026–2030 في حرمنا الجامعي الرئيسي هنا في طرابلس".
وتندرج هذه المشاورات ضمن جهد وطني أوسع لإعداد استراتيجية شاملة، تستند إلى الأدلة وقابلة للتنفيذ، وتجمع الشباب والشابات والمؤسسات العامة والشركاء من مختلف القطاعات حول رؤية مشتركة لمستقبل الشباب في لبنان
وستُسهم الأولويات والتوصيات التي تخرج بها هذه المشاورات في استكمال الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026–2030، على أن يستمر إشراك الشباب والشابات في المراحل اللاحقة، بما يضمن أن تنعكس مساهماتهم في إجراءات ملموسة وأن تبقى مشاركتهم جزءاً أساسياً من تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدّم المحرز.
وفي ختام الجلسة قالت وزيرة الشباب والرياضة "نحنا اليوم هنا لنستمع اليكم لأن اراءكم وأكفاركم تهمنا ووزارة الشباب والرياضة ابوابها مفتوحة لكل شباب وشابات لبنان".
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2026–2030
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