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رئاسة مطار رفيق الحريري: المطار من دون كهرباء منذ الصباح ونناشد مؤسسة الكهرباء العمل عاجلا على معالجة هذا الوضع
أخبار لبنان
2026-10-28 | 12:50
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رئاسة مطار رفيق الحريري: المطار من دون كهرباء منذ الصباح ونناشد مؤسسة الكهرباء العمل عاجلا على معالجة هذا الوضع
أعلنت رئاسة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، أنّ "المطار لا يزال، منذ صباح اليوم، من دون تغذية بالتيار الكهربائي من الشبكة العامة، الأمر الذي اضطرّ إلى الاعتماد على مولدات الكهرباء الاحتياطية لتأمين استمرارية التشغيل والمحافظة على الحدّ الممكن من انتظام العمل في مختلف المرافق والتجهيزات"، وقالت: "رغم المراجعات المتكررة التي أجرتها رئاسة المطار مع مؤسسة كهرباء لبنان للاستفسار عن أسباب انقطاع التغذية وموعد إعادتها، تم الإكتفاء بوعود عن إعادة تغذية المطار بالتيار الكهربائي من دون تحقيق ذلك، ومن دون أن يَرِد حتى تاريخه أي جواب أو توضيح رسمي بهذا الشأن".
وإذ أكدت في بيان، أنّ "استمرار تشغيل المرافق الحيوية بواسطة المولدات الاحتياطية يُشكّل إجراءً اضطرارياً لضمان استمرارية العمل"، أشارت إلى أن "استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن هذا المرفق الحيوي ينعكس سلباً على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدّمة، ويُحمّل المطار أعباءً تشغيلية إضافية، لا سيما في ظلّ أهمية المحافظة على استمرارية المرافق والتجهيزات المرتبطة بحركة المسافرين وسلامة العمليات التشغيلية".
وناشدت رئاسة المطار "مؤسسة كهرباء لبنان والجهات المعنية العمل بصورة عاجلة على معالجة هذا الوضع وإعادة التغذية بالتيار الكهربائي، مع ضرورة إبلاغ إدارة المطار بأسباب الانقطاع والمدة المتوقعة لاستعادة التغذية، بما يتيح اتخاذ التدابير اللازمة والحدّ من التداعيات التشغيلية المترتبة على استمرار هذا الوضع".
وأكدت "حرصها على استمرار العمل وتأمين الخدمات للمسافرين وشركات الطيران وسائر الجهات العاملة ضمن المطار، رغم الظروف التشغيلية الاستثنائية الناجمة عن انقطاع التغذية الكهربائية، مع التشديد على أنّ استدامة الخدمات في هذا المرفق الحيوي تتطلب توافر التغذية الكهربائية العامة بصورة منتظمة وموثوقة".
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