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أسرار الصحف 29-10-2026
أخبار لبنان
2026-10-29 | 00:30
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أسرار الصحف 29-10-2026
النهار
يشكو المتنزهون ورواد ممارسة الرياضة في وسط بيروت من انتشار النراجيل والفحم المشتعل في مشهد يشوه المكان ويهدد السلامة العامة.
سجلت متابعة حثيثة من مرجعيات سياسية وحزبية والإعلام اللبناني للانتخابات الإسرائيلية، لما لها من ارتباط وثيق بالواقع الحدودي وبالتهديدات بشن حرب جديدة على لبنان.
أثار تدشين مجسم "الكرسي الأزرق" على كورنيش المنارة موجة ردود وتعليقات ساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رغم كونه قطعة فنية تحمل بعض المعاني الا ان الرأي العام اللبناني لم يتلقف المبدرة بهذه النظرة.
يقول مرجع رئاسي في مجلسه رداً على حملات تنتقد الجيش اللبناني ان "على هؤلاء ان يكشفوا للرأي العام ماذا قدموا للجيش عبر تاريخهم. الجيش خط أحمر. وبدونه لن يبقى بلد".
تبيّن ان عدداً من النواب يثيرون ملفات عبر الاعلام لا يجدون معطيات حقيقية لتوثيق حقيقتها ويتهربون من الاجابات عند طلب تقديمهم الدليل.
تسود علاقات ايجابية بين مرجع ساسي ومرجعية دينية اذ يتفقان على جملة من الأمور التي تخص ابناء طائفتهما وتلاقيها مع بقية المكونات.
وصف نواب تعيين 43 موظفاً في إحدى الوزارات بـ "الفضيحة" لأنه لم يراع التوازن الطائفي في البلد.
*****
الجمهورية
يواجه مسؤول ضغطاً قوياً من الدائرة المقرّبة منه، إذ تعتبر أنّه سقط في ثلاثة اختبارات متتالية، أمام الجهة السياسية نفسها التي زرعت له ألغاماً كثيرة منذ تولّيه مسؤولياته.
يكرّر مسؤول أنّه سيعرض ملفاً حساساً على التصويت قريباً، وربما ليس خلال أيام قليلة، رداً على انتقادات موجّهة إليه بأنّه تماهى مع محاولات لتقويض صلاحيات الدولة.
ستبحث الحكومة في ملفّين حسّاسَين سياسياً، أحدهما يتعلق بتدقيق جنائي، والآخر بتعيينات تتطلّب توازناً طائفياً.
*****
اللواء
يتفق مرجعان عند انتقاد واحد لكتلة نيابية - وزارية، وربما يختلفان على نقاط أخرى!
تزايد اهتمام دولة كبرى في الأسابيع الماضية بدور قابل للإتساع لحركة سياسية لإنضاج تفاهمات جذرية عندما تدق الساعة..
تجدَّد الكلام في الكواليس عن توجُّه جديد للتمديد للمجلس النيابي، في وقت تسعى فيه بعض الكتل لتقليص ولاية المجلس الحالي الممدَّد له!
*****
نداء الوطن
تكشف معلومات مصدرها العاصمة الأميركية أن عقوبات ستُفرض على قضاة لبنانيين، لأسباب منها فساد مثبَت والتعاون مع حزب الله.
تتحرّك شخصيات في بعلبك الهرمل لتشكيل تجمّع عشائري عابر للطوائف، يضم عشائر وعائلات المنطقة، بهدف بلورة حالة سياسية مناهضة للثنائي الشيعي، مستفيدةً من الثقل الاجتماعي للعشائر لإحداث خرق في الجمود السياسي القائم.
يواجه نائب عكاري انتقادات حادة في منطقته بعدما خيّب آمال عدد من مؤيديه على خلفية دعمه أحد صانعي المحتوى المتهم بالترويج للمخدرات في خطوة اعتبرها منتقدوه موضع استغراب، ولا سيما في ظل الاتهامات التي تحيط بصانع المحتوى.
*****
البناء
لفتت تصريحات السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي انتباه متابعين للنقاش داخل النخب الأميركية حول جدوى بقاء القواعد العسكرية في المنطقة، خصوصاً قوله إن القاعدة الأميركية في البحرين، التي تستضيف قيادة الأسطول الخامس، دُمّرت بالكامل ولم تعد صالحة للاستخدام، بينما تعمل قاعدة قطر بقدرة أقل بكثير. وتساءل عن جدوى قاعدة لحماية المصالح الأميركية إذا أمكن محوها خلال أربع وعشرين ساعة، مرجحاً تقليص الانتشار وربط إعادة البناء بما تستطيع واشنطن حمايته فعلاً. وحذّر من أن استئناف الحرب ينطوي على احتمال مقتل أميركيين تعرفه الإدارة مسبقاً. والأبرز أنه رأى في الاتصال السعودي المباشر بإيران دليلاً عملياً على بدء تحول إقليمي يتجاوز معالجة الهجمات اليمنية إلى تأسيس حوار طويل الأمد. وبحسب تقديره، فإن إيران ستخرج أقوى ما لم يتغير نظامها، وهو يستبعد ذلك، وستجد دول الخليج أمنها في علاقات أوثق معها، بعدما كشفت الحرب حدود الضمانات الأميركية. واتهم الإدارة أيضاً بمنع زيارات المشرعين للقواعد لإخفاء حجم الأضرار، معتبراً أن التواصل الإيراني الخليجي يمكن أن يؤسس لتوازن واستقرار إقليميين.
يرى مصدر دبلوماسي أوروبي أن كلام الشيخ نعيم قاسم يتضمن إشارتين أساسيتين لفهم موقع لبنان في الحراك التفاوضي الإقليمي. الأولى، تثبيت اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والقرار 1701 مرجعيةً لوقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، بما يعني أن رفض اتفاق الإطار يقترن بالتمسك بمرجعية قائمة لتنفيذ الالتزامات، وليس بإغلاق باب الحل. والثانية، تأكيد الرهان على تمسك إيران بوقف الحرب على لبنان والانسحاب الإسرائيلي منه ضمن أي اتفاق مع الولايات المتحدة. ويلفت المصدر إلى أن قاسم استند إلى أثر مذكرة التفاهم في تخفيض مستوى العدوان، ليقول إن الربط بين المسارين الإيراني واللبناني يستند إلى تجربة ملموسة. وبذلك، يحمل الكلام رسالة إلى الوسطاء بأن معالجة الملف اللبناني لا تُختصر ببحث السلاح، بل تبدأ بإنهاء الاحتلال والعدوان، وأن نجاح التفاوض الأميركي الإيراني يُقاس لبنانياً بقدرته على تحويل هذين الالتزامين إلى إجراءات ميدانية واضحة ومضمونة التنفيذ.
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