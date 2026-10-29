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ريفي: آن الأوان لتحويل النفايات من أزمة تهدّد صحة أهلنا إلى مصدر للطاقة

أخبار لبنان
2026-10-29 | 03:08
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ريفي: آن الأوان لتحويل النفايات من أزمة تهدّد صحة أهلنا إلى مصدر للطاقة
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ريفي: آن الأوان لتحويل النفايات من أزمة تهدّد صحة أهلنا إلى مصدر للطاقة

 اعتبر النائب أشرف ريفي في بيان، أن "أزمة النفايات في طرابلس الكبرى واتحاد بلديات الفيحاء، تستدعي حلاً جذرياً ومستداماً، لا مزيداً من الحلول الموقتة التي تنقل الضرر من منطقة إلى أخرى".

وقال: "إن اعتراض أهالي البداوي على إقامة مطمر في منطقتهم محقّ، فلا يجوز معالجة أزمة طرابلس على حساب صحة أهل البداوي أو أي منطقة أخرى. فنحن أهل وعائلات واحدة، ومصالح مناطقنا مترابطة، ولا يجوز تحميل أي منها أعباء غيرها".

واقترح "إعتماد تقنية المحارق الحديثة لتحويل النفايات إلى طاقة، وفق أحدث المعايير الأوروبية والأميركية والدولية. هذه التقنية معتمدة في مدن عدة، حيث تُحوَّل النفايات غير القابلة لإعادة التدوير إلى كهرباء وطاقة حرارية تُستخدم للتدفئة وتوفير المياه الساخنة، مع إمكان تخصيص هذه الخدمات مجاناً لسكان المناطق المجاورة، وفقاً لقدرة المشروع وجدواه الإقتصادية".

أضاف: "التقنيات الحديثة تتيح الحدّ من الانبعاثات والأضرار البيئية إلى أدنى المستويات الممكنة، بفضل أنظمة التنقية والرقابة المستمرة، كما تتميز بعض هذه المحطات بهندسة معمارية عصرية تجعل منها معالم حضرية مميزة".

تابع: "أما تحديد الموقع المناسب لإقامة المحطة، فأتركه لبلدية طرابلس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، استناداً إلى دراسة علمية وفنية وبيئية شفافة، وبما يضمن سلامة المواطنين والمصلحة العامة والرقابة الصارمة على التشغيل".

وقال: "لقد آن الأوان للإنتقال من الحلول الترقيعية إلى الحلول العلمية المستدامة، وتحويل النفايات من أزمة تهدّد صحة أهلنا إلى مصدر للطاقة والمنفعة العامة، من دون ظلم أي منطقة أو تحميل سكانها ثمن أزمة لم يتسببوا بها".

ختم: "وخلال الفترة الفاصلة إلى أن تُبنى المحرقة، يتم فرز النفايات وعصرها ونوضيبها في مكانٍ موقت تحدّده بلدية طرابلس ليُصار في ما بعد إلى معالجتها في المحرقة، على أن يتم معالجة ما تبقى من جبل النفايات فيها".

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